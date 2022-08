Banco central alemão alerta para inflação sem precedentes — CMIO

A crise de energia, causada pela redução do fornecimento de gás da Rússia, pode aumentar os preços em 10%, alerta o chefe do Bundesbank

A Alemanha está prestes a ver sua inflação mais alta em décadas, disse o presidente de seu banco central, Joachim Nagel, ao Rheinische Post no sábado, acrescentando que o país pode entrar em recessão.

“Uma taxa de inflação de até 10% é possível nos meses de outono”, Nagel disse ao jornal, acrescentando que o último aumento nos preços da energia causado pela redução da oferta da Rússia – o principal fornecedor da Alemanha – provavelmente elevará ainda mais os preços ao consumidor.

“As taxas de inflação de dois dígitos foram medidas pela última vez na Alemanha há mais de 70 anos”, acrescentou o presidente do Bundesbank. A nação viu um nível de inflação semelhante em 1951, quando atingiu 11%, de acordo com cálculos feitos na época, segundo a mídia alemã.

A situação da economia nacional também deve permanecer tensa no próximo ano, alertou Nagel, acrescentando que "a questão da inflação não vai desaparecer em 2023" desde "gargalos de oferta e tensões geopolíticas provavelmente continuarão."













A inflação deve ultrapassar a previsão de junho do Bundesbank em 4,5 pontos e atingir uma média de 6% “antes da vírgula no próximo ano”, ele adicionou.

Os preços do gás natural e da eletricidade já aumentaram mais do que o esperado, observou Nagel. A redução das importações de gás da Rússia, que ocorreu durante uma onda de calor extrema na Europa que levou a níveis mais baixos de água nos principais rios europeus e impediu o transporte fluvial, pode afetar gravemente a economia alemã, alertou.

"À medida que a crise energética se aprofunda, uma recessão parece provável no próximo inverno", previu o chefe do Bundesbank.













De acordo com o Financial Times, os preços cobrados pelos produtores industriais alemães aumentaram 37,2% entre julho de 2021 e julho de 2022. O Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha considerou o aumento mais alto de todos os tempos, acrescentou o jornal.

A previsão de Nagel vem no momento em que a Alemanha enfrenta uma grande crise de energia. O fornecimento de gás da Rússia está diminuindo constantemente devido a problemas técnicos decorrentes de sanções relacionadas à Ucrânia. A gigante estatal de energia da Rússia, Gazprom, disse na sexta-feira que interromperia o trânsito de gás através do gasoduto Nord Stream 1 para trabalhos de manutenção de três dias entre 31 de agosto e 2 de setembro.

O fornecimento de gás para a UE via Nord Stream 1 já havia caído para 20% do nível máximo no mês passado. De acordo com a Gazprom, cinco turbinas precisam estar operando para bombear gás em plena capacidade, e a maioria delas precisa de uma revisão. Uma das turbinas está atualmente retida na Alemanha devido a sanções, após retornar de trabalhos de reparo no Canadá.

O anúncio de sexta-feira levou a outro aumento do gás na Europa, com os preços subindo 7% para mais de US$ 2.600 por mil metros cúbicos.