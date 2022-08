Custo de vida empurrando as mulheres do Reino Unido para a prostituição – ativistas – CMIO

Mulheres que já estão na indústria estão se vendo incapazes de recusar clientes perigosos, alertaram ativistas

Trabalhadores comunitários alertaram a Sky News no sábado que o aumento do custo de vida no Reino Unido está forçando as mulheres ao trabalho sexual, com algumas forçadas a encontrar clientes nas ruas.

O English Collective of Prostitutes, um grupo com sede em Londres que aconselha as mulheres da indústria do sexo a se dizerem seguras e fora de problemas com a lei, disse à Sky que viu as ligações para sua linha de apoio aumentarem em um terço neste verão.

A porta-voz Niki Adams disse que o aumento das contas de alimentos e energia levou as mulheres à prostituição.

“Em geral, o que estamos vendo são pessoas chegando a esse trabalho de um lugar de desespero”, disse Adams. “Isso significa que eles são muito menos capazes de se proteger da violência e da exploração.”

Uma mulher com quem Adams trabalha se viu perdendo centenas de libras quando o programa de benefícios do Reino Unido mudou para o sistema de crédito universal – um processo contínuo que o governo admite que piorará a situação de 900.000 beneficiários de assistência social quando a transição for concluída

“Ela começou a sair algumas noites por semana nas ruas – apenas o suficiente para pagar cada conta”, Adams disse, acrescentando que com quatro filhos pequenos em casa, a mulher teve que trabalhar ao ar livre.

Com a inflação no Reino Unido cruzando o limite de 10% no mês passado e milhões de britânicos potencialmente enfrentando um inverno de calor e escassez de alimentos, a Beyond The Streets, uma instituição de caridade que ajuda mulheres a deixar a prostituição, está vendo um aumento nas vendas de mulheres “sexo de sobrevivência”.

“Chamamos isso porque é a única escolha que essas mulheres podem fazer para sobreviver. É feito para atender às necessidades básicas – ter dinheiro suficiente para comida e aluguel”, a funcionária de apoio Nikki McNeill disse à Sky.

Adams acrescentou que alguns daqueles que vendem sexo estão fazendo isso para agências, que muitas vezes forçam as mulheres a trabalhar em condições inseguras.

“Espera-se que algumas das mulheres façam sexo sem proteção”, ela disse. “Os clientes sabem que estão em uma posição em que não podem dizer não, então algumas premissas estão empurrando as mulheres para essas circunstâncias”.

McNeill disse que sua organização está pressionando o governo para aumentar os benefícios além dos £ 1.200 (US $ 1.491) em pagamentos diretos para famílias de baixa renda e £ 400 (US $ 473) em pagamentos de energia para pessoas vulneráveis ​​que o governo já prometeu. Um porta-voz do governo disse à Sky que “reconhece que as pessoas estão lutando com o aumento dos preços.”