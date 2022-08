Chipre compra ‘Iron Dome’ – mídia – CMIO

Nicósia teria feito um acordo com Tel Aviv para adquirir armas capazes de abater drones turcos

O Ministério da Defesa cipriota fechou um acordo com Israel para comprar sistemas de defesa aérea Iron Dome, informou a edição local do Kathimerini na sexta-feira. Segundo o jornal, o acordo foi finalizado, embora nem Nicósia nem Tel Aviv o tenham confirmado publicamente até agora.

O comandante da Guarda Nacional cipriota, tenente-general Dimokritos Zervakis, visitou Israel em março. Na época, as Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que “… o general receberá um briefing na fronteira norte e visitará uma bateria do sistema de defesa aérea Iron Dome.”

Relatórios anteriores na mídia israelense e grega indicaram que as duas nações estavam conversando sobre o acordo desde pelo menos o início de 2021.

Chipre atualmente possui sistemas de defesa aérea de curto alcance (SHORAD) fabricados nos EUA, produzidos pela Northrop Grumman. De acordo com relatos da mídia, Nicósia ainda os considera o “melhor ajuste” para combater o que considera as ameaças mais urgentes. No entanto, as forças de defesa aérea cipriotas também estão cada vez mais preocupadas com os drones fabricados na Turquia, incluindo os UAVs Bayraktar.













Kathimerini relata que a Guarda Nacional Cipriota insistiu em adquirir os sistemas de defesa aérea israelenses, citando sua “exigências operacionais”. O fabricante de armas israelense Rafael anuncia o Iron Dome como um “comprovado em combate” sistema com “mais de 2.000 interceptações”. É capaz de combater foguetes, morteiros e projéteis de artilharia, bem como “aeronaves, helicópteros e UAVs a muito curto alcance”, a empresa diz.

Chipre e Grécia acusaram a Turquia de aumentar as tensões no Mediterrâneo oriental no final de julho, enquanto Ancara se preparava para enviar um navio-sonda para a área em busca de gás natural. Chipre, que está dividido em linhas étnicas entre cipriotas gregos e cipriotas turcos, é um importante ponto de discórdia entre Atenas e Ancara.

A nação insular foi dividida em 1974, quando a Turquia invadiu o terço norte em resposta a um golpe de inspiração grega. As forças turcas ainda mantêm uma presença na parte norte da ilha, que se autodenomina República Turca do Norte de Chipre. É considerado pela comunidade internacional como parte da República de Chipre, e sua independência só é reconhecida por Ancara.

Os desenvolvimentos ocorrem poucos dias depois que a Turquia e Israel anunciaram a normalização dos laços e a restauração completa das relações diplomáticas, quando seus embaixadores retornaram a Tel Aviv e Ancara após anos de tensões. Não está claro se um acordo de armas relatado com Chipre afetaria as relações entre Israel e Turquia. Ancara ainda não comentou os relatórios.