Japão quer mísseis que possam atingir a China – mídia – CMIO

Tóquio supostamente busca implantar mísseis de cruzeiro de longo alcance atualizados para o sul das Ilhas Nansei

O governo japonês quer fechar o “lacuna de mísseis” com a China, informou um grande jornal japonês no domingo, citando vários funcionários do governo. O governo supostamente planeja estender o alcance de seus mísseis terra-navio para pelo menos 1.000 km – e modificá-los para serem lançados de navios e aeronaves e atingir alvos terrestres.

Espera-se que uma versão aprimorada lançada do solo do míssil Type 12 do Japão entre em serviço em 2024, dois anos antes do planejado originalmente, informou o Yomiuri. O jornal afirmou que Tóquio eventualmente quer “mais de 1.000” tais mísseis implantados através das Ilhas Nansei.

Diz-se que o plano de mísseis faz parte do que o jornal chamou de “Contingência de Taiwan” iniciativa. Em dezembro passado, as Forças de Autodefesa do Japão (SDF) e os militares dos EUA chegaram a um acordo para estabelecer uma base de ataque nas Ilhas Nansei no caso de um “emergência,” deve surgir um conflito entre Taiwan e Pequim.

Autoridades de Tóquio citadas pelo Kyodo News do país na época disseram que, se promulgado, o plano veria os fuzileiros navais dos EUA estacionados nas Ilhas Nansei em uma base de ataque temporária, com o SDF fornecendo apoio na forma de tropas extras se houver uma ameaça militar a Taiwan. era iminente.













Para justificar tal “capacidade de contra-ataque,” O Partido Liberal Democrático do Japão indicou anteriormente que deseja revisar e classificar parcialmente a atual Estratégia de Segurança Nacional até o final do ano, concentrando-se em saber se o Japão pode adquirir armas para atacar bases inimigas. O assunto é uma questão delicada, dada a constituição voltada para a defesa do Japão, que renuncia explicitamente à guerra.

As Ilhas Nansei consistem em cerca de 200 ilhas, algumas desabitadas. Três das ilhas – Amami-Oshima, Ishigaki e Miyako – estariam sendo consideradas como lares para unidades de mísseis, mas sua presença perto das disputadas Ilhas Senkaku poderia provocar mais raiva da China pelo aumento da militarização na região.