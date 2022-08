Ratings da chanceler alemã atingem novo mínimo — CMIO

O índice de aprovação do chanceler alemão Olaf Scholz atingiu a marca mais baixa desde que assumiu o cargo em dezembro. Apenas 25% do público está satisfeito com o trabalho que ele está fazendo, revela uma pesquisa publicada pelo Bild no domingo.

“Não está funcionando” tanto para Scholz quanto para o governo de coalizão do ‘semáforo’, disse o tablóide ao compartilhar os resultados da pesquisa, conduzida pelo instituto de pesquisa alemão INSA.

Apenas 25% dos entrevistados aprovam o trabalho do chanceler, com 62% expressando desaprovação.

Se uma eleição fosse realizada agora, Scholz só terminaria em terceiro com 18% dos votos.

O ministro da Economia, Robert Habeck, do Partido Verde, e Friedrich Merz, que lidera a oposição União Democrata Cristã (CDU), são atualmente mais populares, apoiados por 25% e 19%, respectivamente, mostra a pesquisa.













Os números da coalizão ‘semáforo’, que une o Partido Social Democrata (SPD), o Partido Democrático Livre (FDP) e os Verdes, foram tão ruins quanto os de Scholz. Apenas 27% disseram aos pesquisadores que estavam felizes com o governo, enquanto 65% disseram ter uma visão negativa de suas decisões.

As classificações de Scholz estão em declínio constante desde que se tornou chanceler há oito meses, disse o Bild. Em março, quando o conflito na Ucrânia – no qual Berlim se aliou a Kiev, fornecendo armas e aplicando duras sanções a Moscou – havia acabado de começar, ele foi apoiado por 46%, mas em abril, o número caiu para 38%.

Os problemas econômicos causados ​​pela pandemia de Covid-19 foram ainda mais exacerbados pelas restrições ocidentais a Moscou e a subsequente diminuição no fornecimento de gás russo à UE.

Apesar de ser a maior economia da Europa, a Alemanha foi duramente atingida pelo aumento dos preços do gás, pois enfrenta o risco de escassez de energia neste inverno. No domingo, o chefe do banco central alemão alertou que “uma taxa de inflação de até 10% é possível nos meses de outono”, algo que não é visto no país há mais de 70 anos.