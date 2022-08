Christoph Blocher criticou a Suíça por apoiar a assistência militar do Ocidente à Ucrânia

Um ex-membro do Conselho Federal Suíço e ex-chefe do Departamento de Justiça e Polícia Federal provocou uma onda de críticas ao sugerir que a Suíça se tornou parte do conflito na Ucrânia ao apoiar a ajuda militar ocidental a Kiev.

Em uma coluna amplamente publicada, o político e industrial Christoph Blocher escreveu “É verdade que muitos jovens soldados morrem. Em ambos os lados.”

No entanto, esta é apenas uma “meia verdade,” disse ele, argumentando que soldados russos estão sendo mortos por tropas ucranianas que estão “armado principalmente pelos EUA, mas também pela UE”.

“Diante dos soldados russos adolescentes mortos, é preciso fazer a pergunta: por que eles estão mortos?”

Suas palavras provocaram respostas furiosas de colegas políticos e do embaixador ucraniano em Berna.

O ex-ministro criticou as políticas da Suíça, dizendo que Berna “violou a neutralidade suíça [principle]” e tornar-se um “partido da guerra”, contribuindo para uma situação em que “soldados russos muito jovens têm que morrer.”

Por que a Suíça se envolveu aqui?

O artigo de Blocher foi recebido com uma resposta irada da mídia e dos políticos suíços, que o criticaram por não dizer “quem começou a guerra”.

“Ele não diz uma palavra sobre o fato de que a Ucrânia foi atacada pela Rússia e está se defendendo, que [Russian President Vladimir] Putin começou a guerra”, escreveu o Switzerland Times.













O canal de notícias suíço Watson chamou a coluna de Blocher “bizarro” e acusou o ex-ministro de “ignorando os crimes de guerra russos”. De acordo com o veículo, Blocher está atualmente trabalhando em uma iniciativa que obrigaria Berna a não apenas se abster de participar de conflitos fora de seu território, mas também evitar impor sanções econômicas nesses casos.

O deputado Philipp Matthias Bregy, chefe do grupo parlamentar do partido do Centro, acusou Blocher de distorcer a história e disse que o próprio ex-ministro disse a um “meia verdade” por “ignorando o agressor”.

Andrea Caroni, vice-presidente dos liberais suíços, afirmou que Blocher está fazendo o jogo do Kremlin. “Putin não precisa mais de um ministro da propaganda” ele disse ao jornal suíço Sonntagszeitung. “Blocher faz isso de graça.”













O embaixador da Ucrânia em Berna, Artyom Rybchenko, reagiu às palavras de Blocher no que alguns meios de comunicação suíços chamaram de “não diplomático” caminho. “Você só pode dizer algo assim do sofá em casa” disse aos jornalistas, acrescentando que Blocher havia perdido o contato com a realidade e chamando sua coluna “uma piada de mau gosto”.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.