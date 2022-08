Turquia diz que aplicará sanções anti-Rússia — CMIO

Washington está preocupado que Ancara esteja permitindo que os russos escapem de suas penalidades econômicas, de acordo com o Tesouro dos EUA

O vice-ministro das Finanças turco, Yunus Elitas, disse ao vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, que Ancara não permitirá que o “violação” das sanções americanas a Moscou, mas que sua “equilibrado” posição sobre o conflito na Ucrânia permanece inalterada.

Elitas e Adeyemo falaram por telefone na sexta-feira, várias semanas depois que o Financial Times informou que autoridades ocidentais estão “cada vez mais alarmado” os crescentes laços comerciais da Turquia com a Rússia, e estão considerando maneiras de retaliar se esses laços ajudarem a Rússia a contornar as sanções da UE e dos EUA.

De acordo com uma leitura da ligação de sexta-feira do Departamento do Tesouro dos EUA, “Adeyemo levantou preocupações de que entidades e indivíduos russos estejam tentando usar a Turquia para evitar sanções impostas pelos Estados Unidos e 30 países”.

Adeyemo também “reiterou o interesse dos Estados Unidos no sucesso da economia turca” e “a integridade de seu setor bancário”. Essa declaração pode ser percebida como uma ameaça, considerando que os funcionários citados pelo FT sugeriram que as nações ocidentais poderiam instruir suas corporações e bancos a se retirarem da Turquia devido à suposta evasão de sanções.













Os turcos parecem estar cooperando. De acordo com sua própria leitura da ligação, o Ministério das Finanças da Turquia disse que “Elitas confirmou que a posição da Turquia não mudou em relação aos processos e sanções atuais, mas que não permitiria a violação de sanções por qualquer instituição ou pessoa”.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan descreveu anteriormente sua posição sobre o conflito na Ucrânia como “equilibrado.” Embora a Turquia tenha condenado a Rússia pelo conflito e tenha vendido algumas armas para a Ucrânia, é o único membro da OTAN que não sancionou Moscou ou fechou seu espaço aéreo para voos russos.

A Turquia continua a importar petróleo e gás russos e, após uma reunião entre Erdogan e o presidente russo Vladimir Putin no início deste mês, os países concordaram em aumentar seu comércio bilateral para US$ 100 bilhões até 2030 e cooperar em projetos de energia e iniciativas de contraterrorismo. Erdogan e Putin também concordaram que a Turquia pagaria por algumas de suas importações de gás da Rússia em rublos.

Erdogan também se posicionou como intermediário entre a Ucrânia e a Rússia. A Turquia sediou negociações de paz sem sucesso em março, mas depois ajudou a intermediar um acordo para retomar os embarques de grãos para os mercados mundiais através do Mar Negro.