Governador de Indiana chega a Taiwan em meio a altas tensões provocadas pela visita de Pelosi

As tensões perto de Taiwan permanecem altas, pois a China se opõe a qualquer contato direto de autoridades estrangeiras com a ilha que considera seu território soberano.

No início desta semana, o Ministério da Defesa da China criticou a visita de uma delegação do Congresso dos EUA a Taiwan como uma violação da soberania e integridade territorial do país. A delegação chegou a Taiwan duas semanas após a controversa visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipé, que piorou seriamente as relações EUA-China.