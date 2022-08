Investidor ‘Big Short’ aposta em prisões em vez de ações tradicionais – mídia — CMIO

Michael Burry aparentemente acredita que enquanto os mercados podem quebrar, sempre haverá crime e punição

O gerente de fundos de hedge dos EUA, Michael Burry, que ficou famoso com apostas oportunas contra o mercado imobiliário antes da crise financeira de 2008, vendeu todo o seu portfólio de ações e o substituiu por uma participação em uma empresa prisional, informou a Reuters na terça-feira, citando ações da SEC. arquivamentos.

A empresa, GEO Group, é uma corporação de capital aberto que opera mais de 100 prisões privadas e instalações de saúde mental na América do Norte, Austrália, África do Sul e Reino Unido. De acordo com o relatório, a posição de Burry no GEO Group vale cerca de US$ 3,9 milhões.

As ações da GEO subiram 12% na segunda-feira, o maior rali de um dia para as ações desde junho passado. No geral, as ações da empresa, que tem um valor de mercado de cerca de US$ 852 milhões, caíram 1,6% no acumulado do ano. No entanto, alguns analistas dizem que a GEO tem um fluxo de caixa e um balanço bastante saudáveis”para merecer um investimento especulativo”.













“O GEO Group é indiscutivelmente um exemplo clássico de ponta de charuto, conforme definido por Warren Buffett… Em outras palavras, uma ponta de charuto não é uma boa empresa, mas a avaliação é tão barata que um investidor de valor tem uma boa chance de ganhar algum dinheiro com base na inclinação favorável de risco/recompensa.”, escreveu um analista do Seeking Alpha.

Entre as ações que Burry vendeu estão a Meta Platforms, controladora do Facebook, a gigante de tecnologia Alphabet, a seguradora Cigna Corp e a farmacêutica Bristol-Myers Squibb.

Burry expressou suas preocupações sobre o que pode estar reservado para o mercado de ações em um tweet no domingo. Ele escreveu que “não consigo me livrar daquele sentimento bobo pré-Enron, pré-11 de setembro, pré-WorldCom,” referindo-se a eventos que levaram a uma queda de 75% no Nasdaq Composite Index no início dos anos 2000. O Nasdaq é um dos três índices do mercado de ações mais seguidos nos EUA. Na segunda-feira, caiu cerca de 16,3% no acumulado do ano.

