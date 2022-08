A Rússia continua a estocar reservas forex — CMIO

As participações internacionais da Rússia atingiram US$ 580,6 bilhões em 12 de agosto, segundo dados publicados pelo banco central do país na quinta-feira. Moscou tem aumentado suas reservas como um escudo contra sanções.

O banco central publica regularmente atualizações sobre suas reservas com um atraso de uma semana. As reservas internacionais consistem em fundos em moeda estrangeira, direitos especiais de saque junto ao FMI e ouro monetário.

As reservas totais aumentaram US$ 5,8 bilhões em relação à semana anterior, disse o regulador, observando que o aumento de 1% se deve a uma reavaliação positiva do mercado.

O máximo histórico de US$ 643,2 bilhões foi registrado em fevereiro de 2022.

A Rússia perdeu acesso a cerca de metade de suas reservas estrangeiras no início de março, depois que elas foram congeladas pelos bancos centrais ocidentais como parte das sanções introduzidas pelos EUA e seus aliados em resposta ao conflito na Ucrânia.

Apesar disso, o Ministério das Finanças russo disse que o país seria capaz de lidar com as sanções graças às suas abundantes reservas.

