Aquecimento na Suíça pode aumentar conta de energia em US$ 104 por mês em meio à crise, diz mídia

A Suíça é um dos países europeus com maior risco de sofrer com a falta de energia no próximo inverno. No início deste mês, o chefe da Comissão Federal de Eletricidade da Suíça (ElCom), Werner Luginbuhl, pediu aos cidadãos que estocassem velas e lenha devido a possíveis quedas de energia no país no próximo inverno.