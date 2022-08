País da UE corta perspectiva de crescimento para 2023 — CMIO

As autoridades suecas reduziram as perspectivas de crescimento econômico do país para o próximo ano citando o aumento da inflação, disse o ministro das Finanças, Mikael Damberg, nesta quinta-feira.

Estocolmo aumentou sua projeção de crescimento econômico para 2,3% em 2022, de uma previsão de junho de 1,9%, mas cortou a perspectiva para o próximo ano de 1,1% para 0,4%.

“Estamos nos aproximando de tempos mais difíceis e uma fase de baixo crescimento” Damberg disse a jornalistas, tendo alertado para uma forte desaceleração durante o segundo semestre de 2022.

O ministro acrescentou que seria necessário definir prioridades e lidar com a política fiscal com responsabilidade, já que a inflação alta é comumente combinada com o aumento do desemprego.

O governo espera que a inflação atinja 7,3% em 2022 e 3,9% no próximo ano contra as projeções anteriores de 6,1% e 2,9%, respectivamente.

No início deste mês, o Statistics Sweden informou que em julho a inflação no país desacelerou inesperadamente após cinco meses de aceleração. Os preços ao consumidor subiram 8,5% em relação ao ano anterior, abaixo do aumento de 8,7% no mês anterior, que foi o maior desde julho de 1991.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT