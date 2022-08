Popularidade em baixa: Macron e Scholz enfrentam grave crise de aprovação de sua gestão

O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz enfrentam uma crise de aprovação, de acordo com dados de pesquisas realizadas no mês de julho.

Os índices de popularidade de Scholz e sua coalizão governamental caíram para seus piores níveis, revelou uma pesquisa realizada pelo Opinion Research Institute (INSA, na sigla em inglês) para o jornal alemão Bild.

De acordo com a pesquisa, atualmente, apenas 25% dos cidadãos pesquisados ​​avaliam positivamente a gestão do chanceler, enquanto 62% estão insatisfeitos. No início de março, 46% dos alemães ainda estavam satisfeitos com seu trabalho, segundo a mídia local.

Da mesma forma, as avaliações do Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) também mostraram queda. Dos entrevistados, 65% disseram não estar satisfeitos com o trabalho do Governo Federal, contra 27% que avaliaram positivamente, em comparação com os 44% que se disseram felizes em no mês de março.

A pesquisa foi realizada com 1.427 pessoas entre 15 e 19 de agosto de 2022.

Panorama internacional Olaf Scholz arrisca perder chancelaria alemã se não ceder a Putin, opina The Telegraph

O premiê alemão esteve envolvido no escândalo “Cum-Ex”, uma fraude fiscal de dividendos que veio à tona em 2017, quando o líder do SPD era prefeito de Hamburgo. Durante audiência do caso, na sexta-feira (19), Scholz negou ter intervindo em nome da instituição financeira, apesar de ter afirmado anteriormente que não se lembrava de detalhes das reuniões.

Já a aprovação de Emmanuel Macron caiu um ponto no mês passado, superado por sua primeira-ministra, Elisabeth Borne, de acordo com uma pesquisa do Ifop citada pelo Journal du Dimanche.

A pesquisa, realizada mensalmente, constatou que apenas 37% dos entrevistados estavam “totalmente satisfeitos” com o desempenho do presidente, um ponto abaixo dos 38% de julho, informou o jornal. Por outro lado, a insatisfação das pessoas também aumentou em um ponto, chegando em 63%.

Os dados mostram que 75% dos pesquisados ​​não aprovam as políticas de segurança do governo Macron.

Participaram da amostra 986 pessoas com 18 anos ou mais e, segundo o jornal, “pela primeira vez desde o início da crise sanitária [de COVID-19], o chefe de Estado é minoria em todas as categorias da população”.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor