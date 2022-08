MOSCOU, 22 de agosto – RIA Novosti. Os militares britânicos devem alertar suas famílias de que podem ser enviados para a guerra com a Rússia, disse o subtenente Paul Carney na revista oficial do Soldado do Exército Britânico.

“Peço que você (militar – aprox. ed.) discuta com eles (parentes – aprox. ed.) um possível desdobramento agora mesmo”, a publicação cita as palavras dos militares.

Carney também pediu aos militares que encontrem os números de telefone dos departamentos de bem-estar e dos padres.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, respondendo anteriormente a uma pergunta sobre a possibilidade de se preparar para uma “guerra” com a Rússia, disse que não achava que “chegaria a isso”. Johnson argumenta que os países da OTAN estão apenas ajudando a Ucrânia para que ela possa se defender.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O porta-voz presidencial Dmitry Peskov observou que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.

Desde 24 de fevereiro, a Rússia vem realizando uma operação militar especial para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Vladimir Putin chamou sua tarefa de “proteger as pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”. Segundo o presidente, o objetivo final da operação é a libertação do Donbass e a criação de condições que garantam a segurança da própria Rússia.