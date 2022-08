Ônibus de passageiros capota e pega fogo no Japão

De acordo com o canal de TV NHK, após o ônibus cair de lado, o veículo pegou fogo. Os bombeiros chegaram ao local e apagaram o fogo em cerca de 30 minutos. Nas imagens do canal de TV, tiradas de um helicóptero, fica claro que o ônibus queimou quase completamente.

É relatado que pelo menos nove pessoas ficaram feridas no incidente, duas delas não mostram sinais de vida. O status do restante não é especificado.

Não há dados exatos sobre quantos passageiros estavam no ônibus no momento do incidente. De acordo com relatos da mídia, o ônibus pertence à empresa de transporte Aoi Kotsu, que fornece transporte entre a estação ferroviária de Nagoya e o aeroporto. Normalmente, esses ônibus podem acomodar 60 passageiros e um motorista.