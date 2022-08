MOSCOU, 22 de agosto – RIA Novosti. A Rússia está desenvolvendo muito ativamente o Ártico e expandindo a extração de recursos naturais do fundo do Oceano Ártico, escreve Diane Francie, pesquisadora sênior freelance do Centro Eurasiano do Conselho Atlântico, em um artigo para a edição americana do The Hill.

“Nos 20 anos de existência do Conselho (Ártico – Ed.), Moscou fez reivindicações de terras ultrajantes e exploração de petróleo agressiva na região”, escreve ela.

O autor da publicação expressa preocupação com o fato de que Washington oficial há muito ignorou o Ártico e permitiu que Moscou ganhasse uma posição lá. “O congelado Oceano Ártico, que tem metade do tamanho dos Estados Unidos, foi ignorado por muito tempo”, reclama Francie.

A Rússia, observa o autor da publicação, está fazendo uma aposta séria na Rota do Mar do Norte, que fornece ligações marítimas entre a Europa e a Ásia. Além disso, o país iniciou a exploração de petróleo e afirma que sua plataforma continental submarina se estende por grande parte do Oceano Ártico.

Anteriormente, o Times publicou um artigo citando um relatório do think tank Civitas, cujo autor afirma que a Rússia está aumentando a atividade econômica e militar no Ártico para transformá-lo em um “campo de batalha do futuro”. Um relatório publicado recentemente pede que o Ocidente “desperte” por causa da atividade da Rússia na região norte. Assim, o material observa que nos últimos anos surgiram 50 instalações militares russas no Ártico, o que, segundo os autores do relatório, indica a iminente transformação da região em um local de rivalidade geopolítica.

Como o presidente Vladimir Putin enfatizou, a Rússia vê o Ártico não como um campo de intriga geopolítica, mas como uma oportunidade de cooperação estável. “Consideramos o Ártico não como um campo de intrigas geopolíticas, mas como um território de diálogo, estabilidade e cooperação construtiva”, disse o chefe de Estado.