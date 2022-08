EUA e Coreia do Sul vão iniciar maior exercício militar em cinco anos, diz mídia

Os exercícios, conhecidos como Ulchi Freedom Shield, incluirão operações de campo envolvendo. Os países afirmam que as manobras, que devem durar duas semanas, são de natureza defensiva contra uma suposta invasão norte-coreana.

A retomada desses exercícios conjuntos era prometida pelo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol , desde que assumiu o cargo, em maio.

Putin quer estreitar relações com Coreia do Norte, diz mídia estatal norte-coreana

Em encontro realizado na última semana, EUA e a Coreia do Sul concordaram em implantar ativos estratégicos norte-americanos na região se a Coreia do Norte conduzir um teste nuclear.

No início de agosto, especialistas da ONU divulgaram um relatório no qual advertiram que, nos primeiros seis meses deste ano, a Coreia do Norte retomou os trabalhos para a realização de novos testes nucleares.