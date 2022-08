Manifestantes de topless cobram de Scholz embargo ao gás russo na Alemanha

O incidente aconteceu durante o “Dia da Casa Aberta” do governo alemão.

Um correspondente do Sputnik presente no local informou que durante uma sessão de fotos com Scholz, em Berlim, duas mulheres correram até o chanceler fingindo querer tirar uma foto e realizaram a manifestação.

© AP Photo / Michael Sohn Manifestantes realizam protestos de topless contra a Rússia durante sessão de fotos com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz Manifestantes realizam protestos de topless contra a Rússia durante sessão de fotos com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz © AP Photo / Michael Sohn

As ativistas tiraram os casacos que vestiam, revelando uma mensagem dizendo “Embargo ao gás agora” escrita no corpo. Os seguranças retiraram-nas do local.

Vídeo divulgado pelo jornal alemão Die Welt mostra que uma das mulheres gritou “Chega de dinheiro para [o presidente russo, Vladimir] Putin!” e “Embargo ao gás agora” ao ser levada pela segurança.

Scholz continuou tirando fotos após o episódio.

Boicote à Rússia

Após o início da operação especial russa de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia, o Ocidente endureceu a pressão sobre Moscou. Vários países anunciaram o congelamento de ativos russos, múltiplas empresas estrangeiras abandonaram o país. A União Europeia aprovou já seis pacotes de sanções, inclusive o embargo contra o carvão e petróleo russos.

Porém, as medidas causaram problemas no próprio Ocidente, provocando alta nos preços dos produtos alimentares e combustíveis e resultando em uma inflação galopante.

A Alemanha, que está entre os países que fortaleceram a pressão das sanções contra Moscou, enfrenta uma crise energética em razão do boicote à Rússia.

O Kremlin qualificou as sanções de “guerra econômica sem precedentes” e tomou medidas de resposta, tendo proibido aos investidores estrangeiros retirar dinheiro do sistema financeiro russo e obrigado os compradores europeus de gás a pagar em rublos.

Nord Stream

o Nord Stream (Corrente do Norte), está operando a apenas a 20% da capacidade total. Além disso, em 19 de agosto a Gazprom, que é a fornecedora russa de gás, a maior no O principal gasoduto russo,(Corrente do Norte), está operando a apenas a 20% da capacidade total. Além disso, em 19 de agosto, que é a fornecedora russa de gás, a maior no mundo , anunciou que o funcionamento do gasoduto pararia por três dias, de 31 de agosto a 2 de setembro, devido a trabalhos de manutenção programados na única unidade de bombeamento de gás em funcionamento.

As dificuldades com o fornecimento aos países da União Europeia surgiram devido à manutenção inadequada e atrasos no retorno do reparo das turbinas da empresa alemã Siemens que eram usadas na estação de compressão Portovaya para fornecer o combustível.

A Gazprom enfrentou obstáculos significativos ao tentar recuperar uma das turbinas do Canadá, que tinha imposto sanções contra a empresa russa. O governo canadense só autorizou o retorno do dispositivo em 10 de julho, não tomando em conta as disposições do contrato, e enviou a turbina à Alemanha, em vez da Rússia. Para a turbina ser enviada para , que tinha imposto sanções contra a empresa russa. O governo canadense só autorizou o retorno do dispositivo em 10 de julho, não tomando em conta as disposições do contrato, e enviou a turbina à Alemanha, em vez da Rússia. Para a turbina ser enviada para mais longe, é preciso obter autorização das autoridades da União Europeia e do Reino Unido.

