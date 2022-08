França se opõe ao projeto de gasoduto da Espanha – mídia — CMIO

Paris está cética de que o oleoduto MidCat para a Europa Central ajudaria com a crise de energia

Um grande projeto de gasoduto defendido por Madri e Berlim enfrentou resistência de Paris, El Pais e vários outros meios de comunicação espanhóis relatados nesta semana, citando uma carta do Ministério da Transição Energética da França.

A Espanha importa gás natural da Argélia através de dois gasodutos submarinos – o Maghreb-Europe e o Medgaz.

Apelidado de Midi-Catalonia Pipeline ou MidCat, o projeto visava criar uma rede de trânsito de gás abrangendo centenas de quilômetros em toda a Espanha e França e fornecer cerca de 7,5 bilhões de metros cúbicos de capacidade de trânsito de gás. Foi lançado pela primeira vez em 2015, mas foi cancelado em 2019 pela França, que deveria cobrir grande parte de seus custos e o considerou financeiramente inviável.













A ideia do MidCat foi revivida em maio de 2022, em meio a temores de uma iminente crise de energia devido a possíveis cortes no fornecimento de gás da Rússia – o principal fornecedor de energia do continente – em meio ao conflito na Ucrânia. Madrid e Berlim são “empurrando duro para revivê-lo”, segundo El Pais. Paris, no entanto, não parece convencida.

“Tal projeto exigiria, em qualquer caso, muitos anos [for it] para se tornar operacional”, disse o ministério francês liderado por Agnes Pannier-Runacher em um comunicado por e-mail, visto pelo El Pais e vários outros veículos espanhóis.

Levaria muitos anos para concluir apenas os estudos relevantes e outras documentações relacionadas a esse projeto, argumentou o ministério, acrescentando que é improvável que o MidCat ajude com a atual crise de energia na UE ou com a potencial escassez neste inverno. Em vez disso, Paris sugeriu a construção de mais terminais de gás natural liquefeito, chamando-os de “investimentos menores e mais rápidos”.

A construção de um oleoduto também pode interferir nas metas climáticas, disse o ministério francês, acrescentando que “Para enfrentar o desafio energético atual e o desafio climático, teremos que reduzir nosso consumo de gás e acelerar o desenvolvimento de energia livre de carbono [sources].”













O chanceler alemão Olaf Scholz disse em uma entrevista coletiva em Berlim na semana passada que pediu aos seus homólogos espanhóis e portugueses que “discutir” o projeto, acrescentando que foi “em conversações” com o presidente francês Emmanuel Macron e a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen.

A terceira vice-primeira-ministra da Espanha, Teresa Ribera, disse que a parte espanhola do projeto pode estar pronta “em oito ou nove meses”.

Macron não fez nenhuma declaração pública sobre o projeto até o momento, no entanto. O Ministério da Transição Energética da França sustenta que o MidCat deve ser um “sujeito ao diálogo entre os Estados membros afetados”, acrescentando que “A solidariedade europeia e os nossos objetivos climáticos” deve ser levado em consideração também.

Autoridades de Madri disseram na quinta-feira que estavam “não tenho conhecimento de qualquer comunicação oficial do governo francês” sobre o assunto até o momento. Ribera também teria argumentado que o oleoduto poderia ser usado para transportar hidrogênio – que é considerado uma das fontes de energia renovável – no futuro. A ideia levou algumas autoridades espanholas a sugerir que Paris teme a concorrência de suas exportações de energia.













“A França tem medo do hidrogênio verde [energy] do sul”, disse o eurodeputado espanhol Nicolas González Casares, acrescentando que as autoridades francesas “querem proteger sua energia nuclear”. Segundo a mídia espanhola, Paris insiste que “as incertezas são muito grandes sobre as capacidades de produção e consumo” de hidrogênio no futuro.

O aumento dos preços globais levou a uma crise energética na UE. O custo dos futuros de gás no hub holandês TTF ultrapassou US$ 2.600 por mil metros cúbicos esta semana, pela primeira vez desde março. Prevê-se que os preços subam 60% neste inverno, ultrapassando US$ 4.000 por mil metros cúbicos.

No início deste mês, o bloco aprovou um plano que levaria os estados membros a reduzir seu consumo de gás em 15%, em uma tentativa de enfrentar a crise.