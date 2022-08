Putin e Xi podem se encontrar mais cedo do que o esperado – CMIO

Uma reunião pessoal está sendo preparada antes da possível viagem de Xi à cúpula da SCO em setembro, informa o WSJ

O líder chinês Xi Jinping pode viajar para a Ásia Central em setembro para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando fontes familiarizadas com o assunto.

O gabinete de Xi indicou esta semana que ele poderia comparecer pessoalmente à cúpula, que deve ocorrer na cidade uzbeque de Samarcanda em 15 e 16 de setembro, explicaram as fontes. As autoridades também começaram a preparar possíveis reuniões bilaterais com Putin, assim como os líderes do Paquistão, Índia e Turquia, que também devem chegar.

Embora o Kremlin tenha confirmado em julho que Putin participaria da cúpula da SCO, ainda não esclareceu se ele viajará para Samarcanda ou participará por videoconferência.

A decisão de incluir a viagem na agenda de Xi foi supostamente tomada depois que Pequim não conseguiu dissuadir a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, de visitar Taiwan no início deste mês, alegaram algumas das pessoas que falaram com o WSJ. Como a visita foi vista por Pequim como um sinal de pressão ocidental sobre a China, uma viagem à Ásia Central reforçaria a intenção do líder chinês de contrariar a situação, construindo relações mais fortes com países que não são aliados próximos dos EUA, explicaram.













Esta semana, Putin denunciou a viagem de Pelosi como uma “demonstração descarada de desrespeito à soberania de outro país”.

A primeira reunião cara a cara de Putin e Xi desde o início da ofensiva da Rússia na Ucrânia deve ocorrer na cúpula do G20 em Bali em novembro, depois que o presidente indonésio Joko Widodo confirmou na sexta-feira que os dois líderes comparecerão. O WSJ informou anteriormente que Xi também poderia realizar suas primeiras conversas pessoalmente com o presidente dos EUA, Joe Biden, na cúpula de Bali.

A Organização de Cooperação de Xangai é um bloco de segurança que também lida com questões de desenvolvimento regional e atualmente é composto por oito estados membros: China, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tadjiquistão, Paquistão e Uzbequistão. Também inclui o Irã e o Afeganistão como membros observadores e a Turquia como parceiro de diálogo.