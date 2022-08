Comentários do Reino Unido sobre o papel da Rússia no G20 — CMIO

Grã-Bretanha pede que a Rússia seja barrada da cúpula do G20, depois que Liz Truss prometeu confrontar Vladimir Putin no evento

O governo britânico sugeriu que a Rússia não deveria participar da cúpula do G20 em novembro em Bali.

“A Rússia não tem o direito moral de se sentar no G20 enquanto sua agressão na Ucrânia persistir”, afirmou. um porta-voz do Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento insistiu, segundo a Reuters.

A declaração também elogiou a Indonésia, anfitriã da cúpula, por seus esforços “para garantir que os impactos da guerra da Rússia sejam considerados nas reuniões do G20” congratulando-se com a decisão de convidar o presidente ucraniano Vladimir Zelensky para a reunião.

A Ucrânia – o país mais pobre da Europa, medido per capita – não é uma das vinte principais economias do mundo.

O mais recente ataque anti-Rússia do Reino Unido ocorre depois que a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, disse no mês passado que estaria pronta para confrontar o presidente russo, Vladimir Putin, no evento.













“Eu iria lá e chamaria Putin”, disse ela na época.

Liz Truss é a principal candidata para substituir o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, a outra liderança esperançosa sendo o ex-chanceler Rishi Sunak.

Na sexta-feira, o representante de Sunak também pediu ao G20 que impeça Vladimir Putin de suas cúpulas sobre o conflito na Ucrânia. Comentando sua declaração, a equipe de Truss reiterou sua posição anterior sobre o assunto.

Mais cedo, o presidente indonésio Joko Widodo disse que tanto Putin quanto o presidente chinês Xi Jinping confirmaram que participariam pessoalmente da cúpula do grupo.

A Indonésia, que detém a presidência rotativa, está sob considerável pressão para excluir o líder russo da reunião. No entanto, Jacarta se recusou a ceder, com seu Ministério das Relações Exteriores dizendo em março que “permaneceria imparcial” e convidaria todos os membros conforme planejado.