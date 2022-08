EUA falam sobre a participação de Zelensky no G20 — CMIO

Se Putin participar da cúpula na Indonésia, o líder da Ucrânia também deve participar de alguma forma, diz a Casa Branca

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, deve participar da cúpula do G20 na ilha indonésia de Bali em novembro, apesar de seu país não fazer parte do clube das principais economias, insistiu o governo Biden.

Se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comparecer ao evento, os EUA acreditam que Zelensky também deve “participar,” Bloomberg informou, citando uma declaração do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca (NSC).

A declaração não especificou se os EUA querem que o líder ucraniano viaje a Bali pessoalmente ou participe por link de vídeo, que foi o formato usado pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, ao discursar no G20 em julho.

Zelensky já foi convidado para fiança pelo governo da Indonésia, que atualmente preside o G20.

No entanto, a declaração do NSC reiterou que “O próprio presidente Biden disse publicamente que não acha que o presidente Putin deveria comparecer ao G20 enquanto trava sua guerra contra a Ucrânia”.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou na sexta-feira que os líderes russo e chinês confirmaram a ele que comparecerão pessoalmente ao evento em Bali. “Xi Jinping virá. O presidente Putin também me disse que virá”, disse. ele disse.

Putin e Widodo discutiram os preparativos para a cúpula durante seu telefonema no início desta semana, disse o Kremlin, sem especificar se o líder russo viajará para Bali ou participará virtualmente.

O formato da participação de Putin dependerá “a situação no mundo e o ambiente sanitário-epidemiológico no sudeste da Ásia”, O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse no mês passado.