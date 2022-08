Quão ruim as coisas poderiam ficar neste inverno? — CMIO

A disparada dos preços da energia levou alguns europeus a estocar formas básicas de aquecimento e comprar fogões para se aquecer

Os preços do gás natural na Europa quadruplicaram este ano. Olhando para o inverno e imaginando os novos patamares que os valores energéticos podem atingir, os consumidores começam a optar por uma forma alternativa (antiga) de aquecimento – a lenha. Enorme demanda por combustíveis, bem como por fogões a lenha, foi detectada em vários estados ocidentais.

Na Alemanha, onde quase metade das casas são aquecidas a gás, as pessoas estão recorrendo a uma fonte de energia mais garantida. Os vendedores de lenha dizem à mídia local que mal estão atendendo à demanda. O país também está testemunhando um aumento nos casos de roubo de madeira.

Ao lado, na Holanda, os empresários observam que seus clientes estão comprando madeira mais cedo do que nunca. Na Bélgica, os produtores de madeira estão lutando com a demanda, enquanto os preços estão subindo – como estão em toda a região.













Na Dinamarca, um fabricante local de fogões disse à mídia que, embora a demanda por seu produto tenha aumentado desde o início da pandemia de Covid, o lucro deste ano deve chegar a mais de 16 milhões de coroas (2 milhões de euros), em comparação com 2,4 milhões. em 2019. Um grande aumento.

Até a Hungria, um país que não apoiou a decisão da UE de eliminar os combustíveis fósseis russos e concordou com uma nova compra de gás com Moscou neste verão, está se preparando para um inverno difícil. O país anunciou a proibição da exportação de lenha e relaxou algumas restrições à extração de madeira. O World Wildlife Fund Hungria expressou sua preocupação sobre o assunto, declarando:

“Não há precedente para tal decisão em nosso país há décadas.”

Na verdade, o conflito na Ucrânia não é a única razão para a crise energética. O aumento dos preços já havia sido observado em 2021.

“Foi o efeito das interrupções da cadeia de suprimentos devido ao COVID, um inverno muito frio, um verão muito quente e a crise energética da China, que levaram a [the] comprando [of] enormes quantidades de GNL em todo o mundo”, diz a professora Phoebe Koundouri, diretora do laboratório de pesquisa em sustentabilidade socioeconômica e ambiental da Universidade de Economia e Negócios de Atenas e presidente da Associação Europeia de Economistas Ambientais e de Recursos.

Quando o conflito na Ucrânia começou, as sanções contra a Rússia – seguidas pela resposta de Moscou às restrições – fizeram os preços dispararem.

“A Europa realmente precisa atuar como negociadora entre a OTAN, Rússia e Ucrânia, e incluir a China nas discussões, a fim de encontrar uma solução que seja significativa para os milhões de pessoas que estão sendo afetadas por esta crise geopolítica,” diz o Prof. Koundourisa.

Queima de madeira ‘ecologicamente correta’

A queima de madeira para energia não é novidade na UE. Na última década, chegou a ser considerada uma das melhores formas de atingir as metas ambientais do bloco. Em 2009, a UE publicou a primeira versão de sua Diretiva de Energias Renováveis ​​(RED), um documento que determina os níveis de uso de energia renovável dentro do bloco.

De acordo com o texto, as fontes renováveis ​​de energia “entende-se por fontes de energia renováveis ​​não fósseis (eólica, solar, geotérmica, das ondas, das marés, energia hídrica, biomassa, gás de aterro, gás de estação de tratamento de águas residuais e biogás).” Biomassa refere-se a “fração biodegradável de produtos, resíduos e resíduos da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), silvicultura e indústrias relacionadas, bem como a fração biodegradável de resíduos industriais e municipais.”













O documento apontava que a queima de madeira deveria ser considerada uma das fontes de energia preferíveis – ponto que vem sendo debatido desde então por diversos ambientalistas.

De acordo com dados apresentados pela organização ativista do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais em 2019, os países europeus estão gastando US$ 7 bilhões por ano em subsídios para a queima de madeira para energia ou calor. Também constatou que, a partir de 2017, “mais da metade dos subsídios à energia de biomassa pagos em 2017 em todos os 15 estados membros da UE avaliados foram na Alemanha e no Reino Unido.”

A UE é o maior mercado de pellets de madeira, consumindo 23,1 milhões de toneladas métricas (MMT) em 2021, um recorde que deverá ser batido este ano. Isso é de acordo com um relatório publicado pela Rede Global de Informações Agrícolas do Departamento de Agricultura dos EUA do Serviço Agrícola Estrangeiro.

“Em 2022, a demanda da UE deverá crescer ainda mais para 24,3 MMT, com base na expansão dos mercados residenciais, principalmente na Alemanha e na França, impulsionada por programas de apoio à instalação de caldeiras de biomassa e pelo alto preço dos combustíveis fósseis. A demanda da UE por pellets ultrapassou significativamente a produção doméstica nos últimos dez anos e resultou no aumento das importações principalmente da Rússia, Estados Unidos, Bielorrússia e Ucrânia.”

Após a eclosão do conflito na Ucrânia, a UE proibiu as importações de madeira da Rússia e da Bielorrússia, enquanto as exportações da Ucrânia foram interrompidas pelas hostilidades. Enquanto isso, os analistas observam que a lacuna está sendo preenchida pelos EUA. O volume de exportações do país, que tem crescido de forma constante na última década, “está adiantado em relação ao ano passado, quando um recorde de mais de 7,4 milhões de toneladas métricas de pellets de madeira dos EUA foram vendidos no exterior,” relata o Wall Street Journal, citando o Serviço Agrícola Estrangeiro. “O preço médio antes dos custos de seguro e frete subiu para quase US$ 170 por tonelada métrica, de cerca de US$ 140 no ano passado.”

Repensando a política

A partir de agora, os cidadãos da Alemanha, por exemplo, podem se beneficiar de subsídios ao recorrer à madeira como meio de aquecimento. O governo holandês, no entanto, tornou-se menos amigável à queima de madeira. Este ano, o governo decidiu deixar de conceder subsídios para o uso de biomassa em esquemas de aquecimento urbano e para aquecimento de estufas.













No Reino Unido, há uma discussão em andamento em relação à Drax – a maior usina de energia renovável do país. ​​Em 2021, a empresa recebeu £ 893 milhões (US $ 1 bilhão) em subsídios do governo para queimar biomassa florestal. Recentemente, o Guardian informou que o secretário de Negócios e Energia, Kwasi Kwarteng, disse em uma reunião privada de parlamentares que a importação de madeira para queimar na usina de Drax “não é sustentável” e “não faz sentido.” A maioria dos pellets de madeira usados ​​pela Drax vem dos EUA e Canadá. “Não adianta pegar na Louisiana – isso não é sustentável… transportar esses pellets de madeira para o outro lado do mundo – isso não faz o menor sentido para mim,” acrescentou Kwarteng.

Este ano, a comissão de meio ambiente do Parlamento Europeu votou novas regras que definem o que pode ser considerado “biomassa sustentável” ao abrigo da Diretiva de Energias Renováveis ​​revista. Assim, decidiu-se que a biomassa de madeira primária – essencialmente madeira não processada – não deveria ser considerada uma fonte de energia renovável e não deveria ser elegível para incentivos. Do ponto de vista ambiental, a queima de madeira é uma medida questionável, para dizer o mínimo. De acordo com dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o teor de CO2 da madeira por unidade de energia é mais comparável ao do carvão e é muito superior ao do gás.

“Devemos deixar claro – pelo menos eu estou claro – que a UE deve deixar todas as suas políticas claras sobre o fato de que o uso de biomassa, incluindo a queima de madeira, não pode ser feito em grande escala,” diz o Prof. Koundouri. Ela explica que uma possível crise de biodiversidade é uma ameaça ainda maior do que a própria crise climática. “A crise da biodiversidade é causada pelo colapso dos serviços ecossistêmicos, e a robustez e continuidade dos serviços ecossistêmicos baseiam-se na capacidade dos ecossistemas de terem uma rica biodiversidade, sustentando uma rica cadeia de abastecimento alimentar.” Está claro que a UE repensar sua dependência da queima de madeira para eletricidade é o passo certo, observa o professor Koundouri, mas, em sua opinião, a região precisa se mover mais rápido.

Enfrentando a crise

“A União Europeia tem investido muito dinheiro, bem como aplicado muitos outros esforços – como recursos humanos ou recursos intelectuais – para melhorar a qualidade do ambiente,” diz o professor Aleksandar Djikic, do International Business College Mitrovica, na Sérvia. “Essa crise definitivamente mudará muitas dessas conquistas ambientais.”

E é algo que vemos agora: em julho, o Parlamento Europeu apoiou uma proposta de rotular o gás natural e as usinas nucleares como investimentos favoráveis ​​ao clima, desencadeando um novo debate ambiental.













“Nós, como europeus, nos comprometemos com um Green Deal, que diz que até 2030 vamos reduzir as emissões de CO2 em 55% e vamos nos tornar neutros em relação ao clima até 2050,” explica o Prof. Koundouri. “Quando você tem uma missão visionária para enfrentar as mudanças climáticas e transforma essa visão em políticas e pacotes de investimento, espera-se que você enfrente certas crises durante o período de transição. Combater as mudanças climáticas é uma enorme transformação. Nunca tivemos uma transformação tão grande nos setores de saúde e bem-estar, no setor de educação, na maneira como construímos nossas comunidades e nossas cidades e na maneira como usamos nossa terra e água.”

Para ela, a situação atual não é motivo para abandonar a agenda ambiental. “Se você enfrentar um evento inesperado, duas coisas acontecem. Uma coisa – você percebe o que fez e o que não fez para estar seguro contra a crise. A Europa precisava ter investido mais rápido em energias renováveis. A segunda coisa – você diz “OK, não fui rápido o suficiente, agora tenho que aceitar a realidade de que vou usar carvão e energia nuclear, mas saberei que eles serão usados ​​apenas por um curto período e haverá se não houver novos investimentos em gás natural e carvão e nuclear, quaisquer novos investimentos serão feitos em energias renováveis”.

De acordo com o Prof. Djikic, a UE terá agora que dar muitos passos para trás. Além disso, ele espera que os países mais pobres do bloco sejam expostos ao desmatamento.

“A União Europeia, em minha opinião, entrou nesta ‘aventura’ sem se preparar antecipadamente” ele afirma.

Então, deixando de lado os objetivos estratégicos: E os cidadãos médios que enfrentam preços crescentes de energia e só querem se aquecer no inverno? “As pessoas não podem fazer muito, elas dependem da política de seus países. Se os políticos sentarem e pensarem e tentarem encontrar uma solução, seria bom para o povo. Caso contrário, a crise energética afetará a vida cotidiana”, diz o Prof. Djikic. “Os governos precisam pensar duas vezes, reconsiderar o que podem fazer em benefício do povo.”

O diálogo é o único meio de encontrar uma saída, conclui o Prof. Koundouri. “Esta é a responsabilidade dos líderes políticos sentarem-se e considerarem seriamente como vão resolver este problema; esta é a única maneira de vencer como uma raça humana. Se continuarmos distraídos uns com os outros, então toda a situação não pode terminar bem.”