Governo dos Balcãs é derrubado em voto de desconfiança – CMIO

O gabinete do primeiro-ministro montenegrino, Dritan Abazovic, tornou-se o mais curto da história do país

O parlamento de Montenegro aprovou uma moção de desconfiança ao governo do primeiro-ministro Dritan Abazovic no sábado. Com seu mandato terminando depois de apenas quatro meses, Abazovic foi o líder com o mandato mais curto desde a independência de Montenegro da Sérvia em 2006.

Após uma sessão de 12 horas no parlamento que começou na sexta-feira, 50 dos 81 parlamentares votaram contra o governo de coalizão de Abazovic, encerrando seu mandato como primeiro-ministro.

A votação foi convocada pelo Partido Democrático dos Socialistas (DPS) do presidente Milo Djukanovic, depois que Abazovic assinou um acordo com a Igreja Ortodoxa Sérvia no início deste mês. Críticos do pacto dizem que ele dá direitos especiais à Igreja que não se estendem a outras religiões.

Os sérvios, cuja maioria se opôs à independência de Montenegro da Sérvia em 2006, representam cerca de um terço da população de Montenegro. Montenegrinos pró-europeus veem a igreja sérvia como um canal de influência sérvia e russa no país.













Abazovic, de etnia albanesa, insistiu que o acordo resolveria disputas religiosas e permitiria que seu governo se concentrasse em atender aos requisitos de adesão da UE. Montenegro é um país candidato à UE desde 2010, mas um relatório de 2021 da Comissão Europeia descobriu que o país havia feito apenas progressos limitados no combate a lutas políticas internas, corrupção judicial e crime organizado, particularmente contrabando de tabaco e lavagem de dinheiro.

Dirigindo-se aos legisladores após a moção de desconfiança, Abazovic sugeriu que grupos criminosos influenciaram a votação.

“Este país será governado por criminosos ou por cidadãos”, ele disse. “E lamento… que o crime organizado em Montenegro ainda use seus tentáculos para regular as relações políticas.”

Djukanovic, que atuou como presidente ou primeiro-ministro de Montenegro na maior parte das últimas três décadas, há muito é acusado de ligações com o crime organizado e foi nomeado no vazamento dos Pandora Papers de 2021 por canalizar dinheiro para vários fundos offshore. Djukanovic também foi acusado de discriminação antissérvia, principalmente depois que seu partido patrocinou uma lei em 2019 que teria transferido grande parte da propriedade da Igreja Ortodoxa Sérvia para o estado de Montenegro.

Enquanto os legisladores brigavam por causa da legislação proposta, Djukanovic, um ferrenho pró-ocidental, chamou os sérvios de protesto “lunáticos.”

Abazovic provavelmente permanecerá no cargo até que um sucessor seja escolhido ou eleições antecipadas sejam convocadas. Ele é o segundo primeiro-ministro montenegrino consecutivo a ser derrotado por um voto de desconfiança este ano, depois que o governo de Zdravko Krivokapic foi deposto em fevereiro. Krivokapic, que apoiou a Igreja Ortodoxa contra a lei de 2019, estava no cargo há pouco mais de um ano.