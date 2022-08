Incêndio maciço consome shopping na cidade portuária do Mediterrâneo (VÍDEOS) — CMIO

Um ar-condicionado defeituoso foi o culpado pelo incêndio em Alexandria, disseram autoridades

Um shopping center em Alexandria, no Egito, foi destruído por um incêndio no sábado, com fumaça saindo do prédio e elevando-se sobre a cidade costeira. A devastação, que as autoridades atribuíram a um aparelho de ar condicionado, foi capturada em vídeo.

O incêndio começou em uma área recreativa do shopping City Center Alexandria antes de se espalhar para outras partes do prédio, informou o Erem News.

Imagens de vídeo feitas no estacionamento do shopping mostraram o telhado do prédio em chamas, enquanto a fumaça subia para o céu.

O Ministério do Interior do Egito acrescentou pouco depois que o fogo foi contido sem perda de vidas. Um exame descobriu que uma unidade de ar condicionado no telhado do prédio foi a fonte do incêndio, que então se espalhou para um dossel que cobria uma das entradas.

O governador de Alexandria disse que duas pessoas ficaram feridas como resultado do incêndio, com uma quebrando uma perna fugindo e outra sofrendo por inalação de fumaça.

O incêndio começou menos de uma semana depois que 41 pessoas, incluindo 18 crianças, foram mortas durante um incêndio em uma igreja copta no Cairo. O Ministério do Interior culpou a tragédia por um mau funcionamento elétrico, e os cristãos culparam os regulamentos supostamente discriminatórios por impedir o trabalho de renovação em igrejas no país predominantemente muçulmano.