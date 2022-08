Taleban exige fim da proibição de viajar — CMIO

Os militantes afegãos dizem que podem trazer “segurança e estabilidade” onde os EUA e a Otan falharam

O governo talibã do Afeganistão exigiu que o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) retire todas as sanções aos seus membros e permita que viajem, no interesse de “diálogo e engajamento” com o mundo.

Em um declaração no sábado, um porta-voz do grupo pediu ao Conselho de Segurança que não “usar as sanções como uma ferramenta de pressão”. Um dia antes, o conselho não conseguiu chegar a um acordo sobre a extensão de uma isenção de sanções, permitindo que 13 altos funcionários do Talibã viajassem para o exterior para participar de conversas e conferências.

Cerca de 135 funcionários do Talibã foram punidos com proibições de viagem e congelamento de bens pelo Conselho de Segurança da ONU em 2011, mas 13 desses funcionários foram isentos em 2019 para que participassem de negociações de paz no Catar.

Com o Talibã de volta ao poder após a retirada dos EUA do Afeganistão no ano passado, os membros do Conselho de Segurança estão em um impasse sobre como tratar os militantes. Os EUA propuseram restabelecer a proibição de viagem a sete dos 13 funcionários, enquanto permite que os outros seis viajem apenas para o Catar. Rússia e China sugeriram que a isenção seja estendida por mais 90 dias, mas apenas para viagens à Rússia, China, Catar ou outros países. “países regionais”, Reportagem da Al Jazeera.













Diplomatas ocidentais citaram o fracasso do Talibã em formar um governo multiétnico e os retrocessos nos direitos das mulheres como justificativas para a proibição de viajar.

No entanto, o Talibã acusou “alguns círculos ocidentais intolerantes” de usar a proibição para “criar distância entre o Afeganistão e o mundo”.

“Se a proibição de viagens for estendida, criará distância em vez de promover diálogo e engajamento, um resultado que deve ser evitado”, disse. disse o grupo. “Um Afeganistão onde [the] EUA, OTAN e 50 nações com força total não conseguiram estabelecer a paz e a estabilidade, a segurança e a estabilidade de hoje são do interesse de todo o mundo.”