Cerco mortal em hotel na Somália é levantado – oficial – CMIO

O Hayat em Mogadíscio foi inocentado de militantes, com pelo menos 13 civis mortos, diz um comandante local

As forças de segurança somalis suspenderam um cerco a um hotel na capital do país por jihadistas que durou cerca de 30 horas, disse um comandante local à AFP na noite de sábado.

De acordo com autoridades somalis citadas pela agência de notícias, pelo menos 13 civis foram mortos e dezenas de outros ficaram feridos quando militantes aparentemente ligados ao grupo jihadista Al-Shabaab, afiliado da Al-Qaeda, invadiram o Hayat Hotel em Mogadíscio na sexta-feira.

“As forças de segurança terminaram o cerco agora e os atiradores estão mortos, não tivemos tiros vindos do prédio na última hora”, disse um comandante somali não identificado à AFP.

Autoridades locais não forneceram detalhes sobre quantos civis ou membros das forças de segurança morreram durante o cerco. O número de mortos entre os jihadistas também permanece desconhecido. Segundo fontes da AFP, o prédio ainda precisa ser limpo de quaisquer explosivos que possam ter sido plantados pelos militantes.

Anteriormente, a Agência Nacional de Notícias da Somália afirmou que as forças policiais garantiram 95% do edifício, enquanto divulgavam fotos do hotel gravemente danificado. Segundo a AFP, as forças de segurança usaram armamento pesado para atacar os assaltantes.













De acordo com o porta-voz da polícia Abdifatah Adan Hassan, a explosão inicial no prédio foi aparentemente causada por um homem-bomba que iniciou o ataque com pelo menos três homens armados. Testemunhas dizem que uma segunda explosão abalou o hotel poucos minutos depois, causando baixas entre os que estavam no local.

O ataque ao hotel foi o primeiro grande ataque na capital somali realizado pelo grupo extremista desde que o novo presidente do país, Hassan Sheikh Mohamud, foi eleito em maio.

Embora o Al-Shabaab tenha sido expulso de Mogadíscio em 2011 pela Missão da União Africana, uma força de paz que atua com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, eles ainda controlam grandes extensões de terra no campo.