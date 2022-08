Mídia ocidental explica por que política de sanções contra a Rússia deu errado

Financial Times: economia russa se mantém melhor do que o esperado em meio às sanções

“Tanto a Índia como a China ao longo dos últimos seis meses aumentaram as importações de energia da Rússia. […] Após os países ocidentais terem imposto sanções no início do ano corrente, os lucros da Rússia das exportações de energia, em vez de diminuírem, cresceram”, escreve Episkopos.

“Os consumidores europeus, por sua vez, estão sofrendo com a disparada dos preços da eletricidade e calefação, enquanto as autoridades lutam para conter a crise energética causada por aquilo que os especialistas descrevem como um plano mal concebido da UE para eliminar gradualmente as importações de energia da Rússia”, salienta o colunista.

Tendo em conta as informações de acordo com as quais a Alemanha já está à beira da recessão, tais tendências representam o risco de o Ocidente se dividir no que respeita ao apoio à Ucrânia antes que o regime de sanções afete a economia da Rússia, conclui Episkopos.