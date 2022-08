'Tentativas de incorporar a Ucrânia à OTAN foram provocação', afirma historiador norte-americano

“É muito interessante seguir o que diz a mídia norte-americana. Nela, o que está acontecendo na Ucrânia está sendo chamado constantemente de conflito ‘não provocado’ (…) Se pesquisarmos no Google a frase ‘invasão não provocada do Iraque’, veremos que ninguém chama assim. No entanto, no caso da Ucrânia, deve-se chamar isso para disfarçar o fato de que foi claramente provocado conscientemente”, sublinhou.