Quais os grupos econômicos interessados na retomada das relações entre Brasil e Venezuela?

Novos dados divulgados pelo Ministério da Economia revelam forte recuperação das exportações brasileiras para a Venezuela em 2022.

As cifras revelam que, após forte contração a partir de 2014, as exportações ganharam novo impulso a partir de 2021, atingindo US$ 1 bilhão (cerca de US$5,6 bilhões). O desempenho em 2022 deve ser ainda melhor, uma vez que, só no primeiro semestre, a marca já atinge os US$ 713 milhões.

No entanto, houve mudança no perfil das exportações brasileiras: se até 2014 os produtos manufaturados e o setor de serviços se destacavam, agora a retomada se dá sobretudo nas exportações de produtos do agronegócio.

“Durante o pico das exportações brasileiras, que ocorreu por volta de 2014 […] os produtos que o Brasil exportava para a Venezuela eram vinculados à indústria”, disse o professor de História da América da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Rafael Pinheiro de Araújo, à Sputnik Brasil

Os principais produtos da pauta brasileira a partir de 2021 são o óleo de soja, milho, produtos derivados de carne e produtos lácteos.

Segundo Araújo, a mudança de perfil se deve às alterações na demanda da Venezuela, que teve sua atividade econômica seriamente retraída pelas sanções econômicas norte-americanas, que paralisaram a economia do país.

“Por outro lado, a Venezuela atualmente tem outros fornecedores internacionais, como a China, Turquia, Rússia, Chile e Colômbia”, notou o especialista. “O Brasil deixou um vácuo que já foi ocupado por outros países.”

O distanciamento brasileiro da Venezuela teve início nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, com reflexo direto na queda das exportações do Brasil para o país vizinho.

© Foto / Antonio Cruz/Agência Brasil O presidente Jair Bolsonaro durante encontro com o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, no Palácio do Planalto O presidente Jair Bolsonaro durante encontro com o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, no Palácio do Planalto © Foto / Antonio Cruz/Agência Brasil

“O afastamento foi uma opção política e diplomática, e não econômica. De maneira pragmática, não interessa ao empresariado brasileiro se afastar da América do Sul”, disse Araújo.

O especialista aponta que “agora que a Venezuela está colocando a cabeça para fora da crise e negociando com os EUA a eventual suspensão das sanções econômicas”, o empresariado brasileiro deve tentar recuperar seu espaço.

Diplomacia parlamentar

Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, em maio deste ano. O aumento das exportações brasileiras se deve principalmente ao trabalho do Senado Federal, que instituiu o, em maio deste ano.

Capitaneado pelo senador Chico Rodrigues (União-RR), o grupo realizou uma missão à Venezuela em junho de 2022, durante a qual foi recebido pelo presidente Nicolás Maduro no Palácio Miraflores.

escritório de alto nível em Caracas para tratar de assuntos comerciais entre o Durante a missão, o presidente venezuelano autorizou a criação de umpara tratar de assuntos comerciais entre o Brasil e a Venezuela.

© Foto / Jefferson Rudy/Agência Senado/Divulgação Senador Chico Rodrigues (União-RR) concede entrevista. Senador Chico Rodrigues (União-RR) concede entrevista. © Foto / Jefferson Rudy/Agência Senado/Divulgação

Em entrevista à TV Senado, Chico Rodrigues disse que a missão de dez dias ao país vizinho “foi uma visita maravilhosa, com resultados fantásticos para uma possível retomada das relações entre Brasil e Venezuela.”

Para Araújo, o grupo parlamentar “tira o lado ideológico e retoma o pragmatismo da política externa brasileira”.

Apesar das oportunidades de negócios, o governo brasileiro ainda não se posicionou em relação à retomada das relações diplomáticas oficiais com a Venezuela.

“Nós estamos apenas aproveitando um canal de diálogo para fazer diplomacia parlamentar. O presidente da República e o Ministério das Relações Exteriores ditam a política externa”, disse o senador.

© Sputnik / Aleksandr Sherbak Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, durante conferência de imprensa conjunta com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Moscou, Rússia, 30 de novembro de 2021 Ministro das Relações Exteriores do Brasil , Carlos França, durante conferência de imprensa conjunta com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, em Moscou, Rússia, 30 de novembro de 2021 © Sputnik / Aleksandr Sherbak

Para Araújo, apesar do chanceler brasileiro Carlos França ser menos incisivo em seu posicionamento contra Caracas do que seu predecessor, Ernesto Araújo, o Itamaraty continua empenhado na política de distanciamento.

“É muito difícil para Carlos França fazer uma aproximação, porque tem toda uma questão ideológica por trás”, considerou Araújo. “‘Não acho que França tenha força no governo para capitanear uma retomada das relações bilaterais.”

Estado de Roraima

O presidente do Grupo Parlamentar, senador Chico Rodrigues (conhecido do público por ter escondido dinheiro em roupas íntimas durante operação da Polícia Federal, em outubro de 2020) é representante do estado de Roraima, que ganhou protagonismo nas relações com a Venezuela nos últimos anos.

“O estado de Roraima vive um boom de exportações, por conta das vendas de gêneros alimentícios para a Venezuela”, notou Araújo. “Cerca de 75% das exportações de Roraima vão para o país vizinho.”

© AFP 2022 / Schneyder Mendoza Trabalhadores venezuelanos movimentam contêiner na Ponte Internacional Francisco de Paula Santander que liga Cúcuta, Colômbia, e Urena, estado de Táchira, Venezuela, em 8 de outubro de 2021 Trabalhadores venezuelanos movimentam contêiner na Ponte Internacional Francisco de Paula Santander que liga Cúcuta, Colômbia, e Urena, estado de Táchira, Venezuela, em 8 de outubro de 2021 © AFP 2022 / Schneyder Mendoza

Segundo dados do Ministério da Economia, as exportações de Roraima bateram o recorde histórico em 2021, atingindo US$ 330 milhões, dos quais US$ 244 milhões foram para a Venezuela.

Araújo ainda nota que a migração de venezuelanos para Roraima, que ganhou força nos últimos anos, contribuiu para a formação de redes de contatos e vínculos entre as sociedades.

fornecimento de energia elétrica para Roraima. O senador Chico Rodrigues, no entanto, defende que o Brasil retome os contratos com a Venezuela para garantir o

© Sputnik / Renan Lúcio Parede pintada na cidade brasileira de Pacaraima, em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela Parede pintada na cidade brasileira de Pacaraima, em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela © Sputnik / Renan Lúcio

O estado de Roraima não está ligado ao sistema nacional de energia e atualmente depende do diesel para atender a demanda local. Segundo o senador, o estado poderia receber energia da hidroelétrica venezuelana de Guri, a um custo 60% inferior ao despendido com as termelétricas.

se o Brasil quiser comprar, a Venezuela voltaria a vender“. Chico Rodrigues ainda revelou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro teria autorizado a retomada dos contratos de fornecimento de energia, e que ““.

Cooperação Energética

Apesar do otimismo do senador, as perspectivas para uma cooperação energética de maior vulto entre Brasil e Venezuela é pequena, acredita o conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), Jorge Camargo.

“Não vejo grandes possibilidades de cooperação energética com a Venezuela, com exceção de casos limitados, como as questões de fronteira com o estado de Roraima”, disse Camargo à Sputnik Brasil

Segundo ele, projetos energéticos conjuntos malogrados no passado são a prova de que há pouca complementaridade energética entre Brasília e Caracas.

Venezuela e o Brasil são competidores na área energética: vamos competir por investimentos, por mercados, por talentos”, apontou o especialista. “Ana área energética: vamos competir por investimentos, por mercados, por talentos”, apontou o especialista.

© AP Photo / Fernando Llano Manifestante da oposição agita bandeira venezuelana em frente aos escritórios administrativos da petroleira estatal venezuelana PDVSA, em Caracas, Venezuela (imagem de arquivo) Manifestante da oposição agita bandeira venezuelana em frente aos escritórios administrativos da petroleira estatal venezuelana PDVSA, em Caracas, Venezuela (imagem de arquivo) © AP Photo / Fernando Llano

A eventual retirada das sanções norte-americanas no setor de petróleo, no entanto, poderia fomentar investimentos brasileiros no país vizinho.

“Oportunidades de investimento na Venezuela existem, mas o problema é o ambiente de investimentos”, acredita Camargo. “Não vislumbro aumento dos investimentos enquanto a Venezuela não modificar a sua regulação.”

Segundo ele, o Brasil poderia cooperar com o país vizinho na área regulatória, fornecendo expertise de agências como a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Brasil poderia ajudar a Venezuela a reconstruir seu setor petrolífero, que está sucateado”, acredita o especialista. “Mas não vejo a Petrobras fazendo esse tipo de investimento, porque a empresa está muito concentrada em projetos dentro do “O, que está sucateado”, acredita o especialista. “Mas não vejo a Petrobras fazendo esse tipo de investimento, porque a empresa está muito concentrada em projetos dentro do Brasil .”

© AP Photo / Matias Delacroix Crianças com celular em Caracas, Venezuela Crianças com celular em Caracas, Venezuela © AP Photo / Matias Delacroix

Após anos de distanciamento, Brasília terá que repensar sua interação com Caracas, caso queira que setores além do agronegócio participem na retomada das relações econômicas bilaterais.

