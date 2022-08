Turbina russa encalhada ofereceu apoio emocional — CMIO

Siemens quer criar uma playlist do Spotify para a unidade de bombeamento de gás do oleoduto Nord Stream

A Siemens Energy se ofereceu para criar uma playlist na plataforma de streaming Spotify para a turbina a gás Nord Stream, que está presa na Alemanha com sanções internacionais que impedem seu retorno à Rússia.

“Nossa famosa turbina ainda não está onde deveria estar. Ele fica sozinho em nosso site em Mülheim an der Ruhr. Vamos fazer um favor à coitada e criar uma playlist no Spotify”, disse. a empresa twittou na quarta-feira, propondo começar com a música ‘So Lonely’ do The Police.

Os usuários de mídia social responderam à chamada com a frase ‘Should I Stay or Go?’ do The Clash. citando um de seus versos: “Se eu for, haverá problemas. E se eu ficar será o dobro. Então você tem que me avisar Devo ficar ou devo ir?”

Entre as outras propostas estavam ‘I want to break free’ do Queen e ‘Life’s a Gas’ de T. Rex, bem como ‘Never Ending Story’ de Limahl.













Os usuários do Twitter sugeriram que a playlist deveria incluir ‘Tired of Being Alone’, ‘Enjoy the Silence’ do Depeche Mode e ‘Lemon Tree’ do Fools Garden.

A russa Gazprom também se juntou, aconselhando a Siemens a incluir a faixa ‘Breaking the Law’ de Judas Priest.

A turbina a gás Nord Stream 1 tornou-se o foco de uma disputa de energia entre a Rússia e a Alemanha, depois de ter passado por manutenção no Canadá. Ele deveria ser transportado para a estação de compressão do gasoduto na Rússia em maio, para que o fluxo de gás para a UE pudesse ser mantido em plena capacidade.

No entanto, após semanas de atraso no Canadá devido à recusa de Ottawa em devolver a parte crítica devido às suas sanções a Moscou, agora está preso na Alemanha. A gigante russa de energia Gazprom insistiu que as sanções ocidentais estão impedindo o retorno da turbina da Alemanha e ameaçam a futura manutenção de equipamentos no oleoduto Nord Stream 1. Segundo a empresa, a documentação para a devolução da peça não está em ordem, pois foi emitida pela Siemens Energy e não pela empresa contratada pela Gazprom.

