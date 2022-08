Afeganistão oferece passas para petróleo russo — CMIO

O Afeganistão quer importar petróleo bruto e bens russos em troca de seus minerais, bem como passas e ervas medicinais, disse o ministro da Indústria e Comércio, Nuriddin Azizi, à RIA Novosti na sexta-feira.

“Podemos fornecer alguns de nossos minerais em troca de importações da Rússia, inclusive produtos e recursos energéticos”, disse Nuriddin, notando “Além disso, temos, por exemplo, frutas secas, passas e ervas medicinais.”

O ministro destacou que historicamente o Afeganistão forneceu grandes volumes de passas para a Rússia. “Podemos fornecer centenas de toneladas desses produtos. Por exemplo, os preços das ervas medicinais são agora muito altos e a Rússia precisa dessas matérias-primas para medicamentos. E podemos usá-los no comércio de troca. Podemos fornecer matérias-primas para fábricas russas, como já estamos fazendo com a China”, disse. explicou o ministro.

No início desta semana, Nuriddin afirmou que Cabul quer comprar um milhão de barris de petróleo russo ou até mais, observando que o governo “Gosto de considerar a opção de troca.”

A oferta do Afeganistão deve-se provavelmente à escassez de moeda forte no país. Após a aquisição do Taleban em agosto de 2021, os EUA bloquearam US$ 7 bilhões nas reservas cambiais do Banco Central Afegão armazenadas no Federal Reserve Bank de Nova York. Outros US$ 2 bilhões foram congelados pelo Reino Unido, Alemanha, Emirados Árabes Unidos e algumas outras nações.

Em maio, o Afghan Charge d’Affaires na Rússia Jamal Nasir Garwal falou sobre os planos de negociar com Moscou o fornecimento de hidrocarbonetos russos. O diplomata ressaltou que o país busca desenvolver a cooperação econômica com a Rússia e já está em negociações sobre desenvolvimento de negócios e finanças.

Dados do site de comércio global The Observatory of Economic Complexity mostraram que em 2020 as exportações da Rússia para o Afeganistão atingiram US$ 151 milhões e as importações foram inferiores a US$ 3 milhões.

