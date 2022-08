Confiança do consumidor britânico cai para recorde – CMIO

O maior índice de compras do país está em queda livre, pois os custos de alimentos e energia pesam sobre as famílias

O sentimento do consumidor no Reino Unido caiu para mínimos recordes em agosto, à medida que a crise do custo de vida continuou a se aprofundar e a inflação atingiu uma alta de quatro décadas.

A confiança do consumidor britânico caiu para -44 em agosto, de -41 em julho, o nível mais baixo desde o início da pesquisa em 1974, mostram dados rastreados pela empresa de pesquisa GfK.

O sentimento vem caindo de forma constante ao longo de 2022 e diminuiu mais três pontos em agosto. Há um ano, estava em menos 8.

“Um sentimento de exasperação sobre a economia do Reino Unido é o maior impulsionador dessas descobertas. Nossa submedida sobre a economia geral no ano passado diminuiu mês a mês desde dezembro de 2021 ”, O diretor de estratégia de clientes da GfK, Joe Staton, disse.

De acordo com Staton, todas as cinco medidas incluídas no índice, que acompanha as mudanças nas finanças pessoais nos 12 meses anteriores, caíram este mês, refletindo preocupações crescentes com a crise do custo de vida. O principal índice de compras caiu quatro pontos em agosto.

Em julho, a inflação dos preços ao consumidor no Reino Unido subiu para 10,1% ao ano, quebrando uma alta de 40 anos, uma vez que os preços crescentes de alimentos e energia continuaram a intensificar o aperto histórico nas famílias.

“Com manchete após manchete revelando uma inflação recorde erodindo o poder de compra das famílias, a pressão sobre as finanças pessoais de muitos no Reino Unido é alarmante”. disse Staton.

