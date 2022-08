O trânsito de gás russo para a UE via Nord Stream será interrompido – Gazprom – CMIO

Uma paralisação de três dias para reparos começará em 31 de agosto, diz o principal russo de energia

A gigante de energia russa Gazprom anunciou na sexta-feira que o trânsito de gás natural para a União Europeia através do gasoduto Nord Stream 1 será interrompido de 31 de agosto a 2 de setembro para manutenção.

“Em 31 de agosto, a única unidade de compressor de gás Trent 60 em funcionamento será desligada por três dias para manutenção.” a empresa afirmou, lembrando que todos os reparos serão realizados em conjunto com especialistas da fabricante alemã Siemens.

A Gazprom acrescentou que “Após a conclusão das obras e a ausência de avarias técnicas da unidade, o transporte de gás será restabelecido ao nível de 33 milhões de metros cúbicos por dia”, representando cerca de 20% da capacidade total do gasoduto.

A unidade é a última das seis turbinas do duto em operação, sendo que as demais precisam de revisão. Uma das turbinas está atualmente retida na Alemanha devido a sanções, após retornar de reparos no Canadá.

O fornecimento de gás russo para a UE via Nord Stream 1 caiu para 20% do nível máximo no mês passado. De acordo com a Gazprom, cinco turbinas precisam estar operando para bombear o gás em plena capacidade.

Os preços do gás europeu dispararam após o anúncio de sexta-feira, saltando 7% para mais de US$ 2.600 por mil metros cúbicos.



Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT