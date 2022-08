As receitas de exportação de energia da Rússia devem subir — CMIO

A Rússia verá um aumento anual de 38% nas receitas de energia devido aos maiores volumes de exportação de petróleo, juntamente com o aumento dos preços do gás natural, informou a Reuters na quarta-feira, citando um documento do Ministério da Economia alemão.

De acordo com o relatório, as receitas do país devem saltar para US$ 337,5 bilhões este ano, o que ajudará a fortalecer a economia russa diante das sanções ocidentais.

O documento previu que as receitas de exportação de energia diminuirão para US$ 255,8 bilhões no próximo ano, mas ainda serão superiores aos US$ 244,2 bilhões de 2021.

De acordo com a previsão, o preço médio de exportação do gás mais que dobrará este ano para US$ 730 por mil metros cúbicos, antes de cair gradualmente até o final de 2025.

O documento apontou que Moscou começou a aumentar gradualmente sua produção de petróleo após as restrições relacionadas às sanções e como resultado do aumento das compras por compradores asiáticos.

Moscou também melhorou suas previsões de produção e exportações até o final de 2025.

No geral, a previsão do Ministério da Economia alemão citada pela Reuters sugeriu que a economia russa está lidando bem com o regime de sanções e vai contrair menos do que o esperado.

