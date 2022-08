Siemens Energy removeu postagem sobre turbina “solitária” para Nord Stream

BERLIM, 21 de agosto – RIA Novosti. A empresa alemã Siemens Energy excluiu seu post de brincadeira em que sugeria que os usuários do Twitter criassem uma lista de reprodução para a turbina “solitária” do Nord Stream e se desculpou.

A Siemens Energy já havia proposto a criação de uma lista de reprodução Spotify para a turbina Nord Stream, que ainda está esperando para ser enviada ao seu destino e “sozinha” no site da empresa na Alemanha. Alguns usuários do Twitter responderam a essa chamada sugerindo ativamente músicas que consideravam adequadas, mas também houve aqueles que levaram o post humorístico de forma dura, acusando a empresa de sua inadequação.

“Removemos nosso tweet sobre a turbina, o que causou uma discussão controversa. Percebemos que o tom e o assunto do tweet foram considerados inapropriados. Essa não era nossa intenção e pedimos desculpas”, explicou a Siemens Energy no Twitter sua decisão de remover o postagem anterior.

A Nord Stream, principal rota de abastecimento de gás da Rússia para a Europa, opera com restrições desde meados de junho e, desde o final de julho, opera com apenas 20% de sua capacidade de produção de quase 170 milhões de metros cúbicos por dia. O lado russo enfatizou repetidamente que a limitação das entregas se deve apenas a sanções, o que causou problemas com a manutenção e reparo das unidades de bombeamento de gás da Siemens. Agora, apenas uma turbina fornece o trabalho da rodovia.