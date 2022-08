Gigantes financeiros reduzem as perspectivas do PIB da China – CMIO

Goldman Sachs e Nomura veem perspectivas limitadas em meio a uma crise no fornecimento de energia e crescente incerteza econômica

Dois dos maiores bancos de investimento do mundo reduziram a previsão de crescimento econômico da China.

Goldman Sachs e Nomura citaram bloqueios relacionados ao Covid que restringiram a atividade de negócios e consumidores em julho.

A holding financeira japonesa Nomura, que continua mantendo uma das estimativas mais baixas para o crescimento da China, reduziu sua projeção de crescimento do produto interno bruto para 2,8% de 3,3%. Enquanto isso, o banco Goldman Sachs de Wall Street reduziu sua previsão para o ano de 2022 de 3,3% para 3,0%.

As principais empresas financeiras citam a demanda mais fraca, uma crise de energia, juntamente com as incertezas decorrentes da política de zero Covid da China como as principais razões para os cortes que representam um aprofundamento da melancolia entre os investidores sobre a meta de crescimento da China de cerca de 5,5%. No mês passado, Pequim indicou que pode perder sua meta de PIB para o ano.

No início desta semana, o banco central da China cortou a principal taxa de juros para ajudar a impulsionar o crescimento, enquanto os governos locais devem vender mais títulos para aumentar os gastos. A China atualmente enfrenta cortes de produção em algumas partes do país, já que uma das piores ondas de calor em décadas continua sobrecarregando um fornecimento de energia já estressado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Economia da China encolhe com problemas persistentes do Covid-19

“Em contraste com as preocupações de algumas pessoas sobre muito estímulo político no H2 [second half of the year]o risco real é que o apoio político de Pequim pode ser muito pouco, muito tarde e muito ineficiente”, disseram os economistas do Nomura.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT