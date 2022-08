Pushkov sitiou o prefeito de Londres, que tinha medo do inverno

No Reino Unido, o aumento do custo de vida atingiu milhões de famílias. Em agosto, soube-se que a inflação no país atingiu um recorde de 10,1%. O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica de juros em um recorde de 50 pontos base desde 1995, de 1,25% ao ano para 1,75%. Agora, a taxa está no nível mais alto desde dezembro de 2008, quando era de 2%. De acordo com as previsões do Banco, a economia do Reino Unido entrará em recessão a partir do quarto trimestre deste ano.