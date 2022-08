Washington Post: antes da visita de Pelosi, Xi ligou para Biden pedindo que ela não fosse a Taiwan

Antes da visita de Nancy Pelosi a Taiwan, uma importante ligação feita de Pequim no dia 28 de julho fez tocar o telefone na Casa Branca, em Washington. Era o líder chinês, Xi Jinping, querendo falar com seu homólogo norte-americano, Joe Biden, para fazer um pedido: barrar a viagem da presidente da Câmara à ilha .

Entretanto, Biden teria dito a Xi que não poderia fazer muita coisa, explicando que o Congresso era um ramo independente do governo e que Pelosi, como outros ramos do Congresso, tomaria suas próprias decisões sobre viagens ao exterior, disse o funcionário.

A mídia relata que autoridades norte-americanas também se preocuparam com o momento da visita de Pelosi, mas que apesar do Departamento de Defesa, do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos (USINDOPACOM) e de funcionários de segurança nacional da Casa Branca exporem os riscos, a presidente prosseguiu com a viagem, o que provocou uma resposta militar sem precedentes da China.