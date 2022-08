Primeiro caso de varíola dos macacos detectado em Cuba

“O paciente do sexo masculino, de nacionalidade italiana, chegou a Cuba como turista em 15 de agosto deste ano… O paciente está em estado crítico, sua vida está em perigo”, diz o comunicado no site do Ministério da Saúde

O turista, que teve tempo de visitar várias províncias, passou mal no dia 17 de agosto e foi ao médico no dia seguinte, quando os sintomas pioraram. Ele foi levado para o hospital com parada cardíaca, mas conseguiu reanimar. A gravidade da doença se deve a “causas concomitantes”, disse o ministério em comunicado.

“Os estudos epidemiológicos estão a ser aprofundados, estão a ser realizadas medidas focais de combate à epidemia, previstas no protocolo aprovado para o combate a esta doença no país”, disse o ministério.

Monkeypox é uma infecção viral rara que também é transmitida entre humanos. Geralmente é uma condição leve e a maioria das pessoas se recupera dentro de algumas semanas, mas algumas complicações podem ocorrer. Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Uma erupção pode se desenvolver, geralmente começando no rosto e depois se espalhando para outras partes do corpo. A maioria das infecções com esta doença é detectada na Europa, principalmente entre homens que fizeram sexo com membros do mesmo sexo.