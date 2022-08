Os Estados Unidos temiam a ameaça de uma nova guerra civil

Segundo a publicação, o Dr. Garen Wintemute, fundador do Centro de Pesquisa da Califórnia para o Estudo da Violência Armada, costumava rir das advertências sobre a iminente guerra civil nos Estados Unidos, chamando-as de “conversa maluca”. No entanto, uma pesquisa realizada pelo centro em julho, “o surpreendeu”. Descobriu-se que metade dos americanos espera uma guerra civil nos próximos anos, e um em cada cinco residentes dos EUA acredita que a violência política é justificada em algumas circunstâncias. Além disso, até 40% dos americanos disseram que ter um líder forte é mais importante do que permanecer uma democracia.