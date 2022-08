Uma fonte policial disse à Sputnik na noite deste sábado que um carro pegou fogo na rodovia Mozhayskoye , no distrito de Odintsovo, e os serviços operacionais chegaram ao local.

Segundo Denis Pushilin, líder da República Popular de Donetsk (RPD), o acidente foi promovido por “terroristas do regime ucraniano” e tinha como alvo o filósofo Aleksandr Dugin, mas acabou por vitimar a filha dele, Daria Dugina.

“Os terroristas do regime ucraniano, tentando eliminar Alexander Dugin, explodiram sua filha em um carro”, disse Pushilin, em publicação no Telegram.

Pai e filha voltavam do Festival Heroico Patriótico, segundo o portal Daily Storm. O violinista Petr Lundstrem disse no Telegram que o filósofo quase embarcou no carro que explodiu, mas acabou indo em outro veículo.