OMS atualiza aviso de reforço Covid-19 — CMIO

Segunda dose de reforço recomendada apenas para pessoas em risco, diz consultor de vacinas da OMS

O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em Imunização emitiu uma recomendação sobre vacinas de reforço Covid-19 na quinta-feira, dizendo que apenas grupos específicos de pessoas devem receber uma segunda injeção após a vacinação inicial e uma dose de reforço.

Falando durante uma coletiva de imprensa virtual da OMS sobre a questão das vacinas, o presidente da SAGE, Alejandro Cravioto, disse que a recomendação da organização “não constitui uma recomendação geral de vacinar todos os adultos após o primeiro reforço.”

Cravioto explicou que a assessoria é destinada apenas às populações de “o maior risco”. A OMS já recomenda que todos os adultos recebam uma vacina Covid-19 – a maioria consiste em duas doses – bem como um reforço de acompanhamento quatro a seis meses depois.

Os segundos reforços, diz SAGE, devem ser oferecidos em primeiro lugar aos idosos e a todas as pessoas imunocomprometidas, bem como mulheres grávidas e pessoas com doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas, pulmonares e renais.













“A recomendação visa controlar a pandemia e a mortalidade entre populações de alto risco, mas não é uma recomendação geral vacinar toda a população após a primeira administração de reforço, conforme descrito no roteiro”, explicou Cravioto.

Os especialistas da SAGE observaram que as recomendações atuais de reforço destinam-se apenas às vacinas atualmente disponíveis, projetadas para combater a cepa inicial do Covid-19. O grupo consultivo afirmou que não sabe exatamente como o novo coronavírus pode evoluir em um futuro próximo ou que tipo de características as variantes futuras podem obter, sugerindo que podem ser necessárias doses adicionais. “dentro de 4-12 meses após o segundo reforço, especialmente em pessoas mais vulneráveis ​​a doenças graves e morte.”