Coreia do Norte rejeita furiosamente a oferta ‘absurda’ do Sul – CMIO

A irmã de Kim Jong-un disse que o líder sul-coreano deveria ‘calar a boca’ e parar de ‘falar bobagem’

Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un e alto funcionário do partido governista do país, rejeitou uma proposta de ajuda econômica de Seul em troca do abandono de seu arsenal nuclear, chamando a ideia de “sonho absurdo”.

Kim fez uma denúncia veemente do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol em comentários veiculados pela mídia estatal na quinta-feira, criticando-o por um discurso recente marcando o fim da ocupação japonesa da península em 1945, no qual ele também sugeriu uma “audacioso” plano para a Coreia do Norte “desnuclearização”.

“Teria sido mais favorável para sua imagem calar a boca, em vez de falar bobagem, pois ele não tinha nada melhor para dizer.” disse ela, acrescentando “Só estou dizendo isso hoje porque o Sul parece estar muito ansioso para saber de nossa reação.”













Kim passou a acusar Yoon de “incitando o confronto entre sistemas” em seu discurso no Dia da Libertação, citando comentários negativos sobre o comunismo pelo líder, e insistiu que a oferta de Yoon era apenas uma repetição de uma proposta do ex-presidente Lee Myung-bak durante seu mandato entre 2008 e 2013.

“O ‘plano ousado’ não é novo, mas uma réplica da ‘desnuclearização’ levantada pelo traidor Lee Myung-bak há 10 e poucos anos. ela continuou. “O fato de que [Yoon] copiou essa política para o Norte, que foi jogada na lata de lixo da história, e chamou de ‘plano ousado’ mostra que ele é realmente tolo”.

“Ninguém troca seu destino por bolo de milho”, ela adicionou.

A oferta de Seul teria incluído “grande escala” ajuda alimentar e financiamento para desenvolver a rede elétrica e infraestrutura de distribuição da Coreia do Norte, bem como projetos para modernizar portos e aeroportos para facilitar o comércio, de acordo com Yoon. Ele afirmou que a Coreia do Sul também poderia ajudar na produção agrícola e serviços de saúde no Norte, prometendo “investimento internacional e apoio financeiro” nessas áreas.