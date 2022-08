EUA preparam mais ajuda militar para a Ucrânia – mídia — CMIO

Os EUA estão preparando outro pacote de ajuda militar de cerca de US$ 800 milhões para apoiar a Ucrânia em seu conflito com a Rússia, disseram fontes à Reuters na quinta-feira.

O presidente Joe Biden pode anunciar oficialmente a decisão na sexta-feira ou em algum momento da próxima semana, afirmaram as autoridades, que falaram sob condição de anonimato.

A assistência deve ser autorizada usando a Autoridade Presidencial de Retirada, que permite que o chefe de Estado transfira armas excedentes dos estoques dos EUA, acrescentaram.

As fontes não mencionaram os tipos específicos de armas a serem incluídas no pacote e alertaram que as entregas de armas podem mudar de valor antes de serem anunciadas.

A Casa Branca se recusou a comentar quando abordada pela Reuters sobre o assunto.

Os EUA têm sido o maior apoiador da Ucrânia desde o início da operação militar da Rússia, fornecendo ao país bilhões de dólares em ajuda militar e financeira, bem como dados de inteligência. As entregas de Washington a Kiev incluíram equipamentos sofisticados como lançadores de foguetes múltiplos HIMARS, obuses M777 e drones de combate.













No início desta semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que os americanos estavam “tentando prolongar esse conflito” entre Moscou e Kiev, atribuindo o papel de “carne de canhão” para ucranianos em Washington “projeto anti-Rússia”.

Os EUA foram “bombando o regime de Kiev com armas, incluindo armas pesadas, e continua a fazê-lo”, Putin insistiu.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.