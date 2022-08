Todos os museus italianos podem ser forçados a fechar — CMIO

À medida que o número de visitantes retorna aos níveis pré-pandemia, os museus italianos podem não conseguir lidar com a demanda e ser forçados a fechar, alertou o diretor da Galeria Uffizi, Eike Schmidt, na quinta-feira, em entrevista à agência de notícias italiana ANSA.

Schmidt disse que os níveis de pessoal nos museus italianos estão em declínio contínuo e alertou que “Sem solução vamos todos fechar, até os maiores.” Ele insistiu que o próximo governo, a ser decidido após as eleições gerais de 25 de setembro, terá que “atender e resolver imediatamente os problemas de pessoal dos museus e outros locais de cultura” Na Itália.

A Galeria Uffizi em Florença está sob pressão especial, depois de chamar a atenção internacional no mês passado, quando ecoativistas italianos conseguiram passar pelos seguranças e se colar na pintura ‘Primavera’ de Sandro Botticelli para exigir que o país abandonasse os combustíveis fósseis.

Após a pandemia de Covid-19, vários setores da economia italiana vêm enfrentando escassez de pessoal. O problema afetou o turismo, onde não há trabalhadores suficientes se inscrevendo em empregos sazonais para atender à crescente demanda.

De acordo com estimativas feitas pelo ministro do Turismo, Massimo Garavaglia, a Itália deverá ter entre 70.000 e 350.000 trabalhadores nesta temporada.

Garavaglia sugeriu que a escassez decorre do esquema de previdência social de “renda do cidadão” introduzido pelo Movimento Cinco Estrelas em 2019, que torna mais lucrativo estar desempregado do que se envolver em trabalho sazonal inseguro e mal pago.

No entanto, os deputados do Cinco Estrelas argumentaram que a verdadeira questão é a insegurança no emprego e os contratos irregulares. Além disso, uma pesquisa com 1.650 trabalhadores sazonais descobriu que a “incerteza da Covid” foi a principal razão pela qual as pessoas optaram por não trabalhar na temporada de 2021.

Para combater a escassez de pessoal na indústria do turismo, Garavaglia sugeriu aumentar o número de vistos disponíveis para trabalhadores sazonais que viajam do exterior e permitir que as pessoas retenham 50% da renda de seus cidadãos enquanto trabalham em empregos de verão.