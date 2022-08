Plano da UE para reviver acordo nuclear iraniano vazou – CMIO

A proposta inclui a obrigação de os EUA pagarem uma multa se deixarem o acordo novamente, informa a Al Jazeera

Uma proposta que a UE apresentou nas negociações de Viena para reviver o acordo nuclear iraniano teria um levantamento imediato das sanções a mais de 160 entidades iranianas, incluindo bancos, em troca de Teerã reduzir gradualmente suas atividades nucleares, informou a Al Jazeera na sexta-feira. citando “fontes informadas”.

A proposta que Bruxelas chamou anteriormente “final” supostamente envolve quatro etapas e levaria pelo menos 120 dias para ser totalmente implementado, disse o meio de comunicação. o “primeiro dia” após sua assinatura veria o levantamento das sanções a 17 bancos iranianos e 150 outras entidades econômicas. Teerã, por sua vez, também começaria a retornar aos seus compromissos sob o acordo desde o primeiro dia e reduziria suas atividades nucleares.

A implementação deste acordo também envolveria a liberação de US$ 7 bilhões em fundos iranianos que estão atualmente congelados na Coreia do Sul, disse o relatório.

Durante o período de 120 dias após a assinatura do acordo, o Irã poderá exportar 50 milhões de barris de petróleo como parte de um “mecanismo de verificação”, A Al Jazeera disse, citando suas fontes. Após esse período, a República Islâmica poderia exportar 2,5 milhões de barris por dia.













A proposta também inclui a obrigação de os EUA pagarem uma multa se desistirem do acordo novamente, disse a Al Jazeera, sem revelar o valor de tal penalidade ou para onde o dinheiro iria.

O Irã apresentou uma resposta por escrito à proposta na segunda-feira, sem revelar seus detalhes. “Há três questões que, se resolvidas, podemos chegar a um acordo nos próximos dias.” O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, disse na época. “Mostramos flexibilidade suficiente… Não queremos chegar a um acordo que, após 40 dias, dois meses ou três meses, não se concretize no terreno”, acrescentou, alertando que o governo de Teerã “linhas vermelhas” deve ser respeitado.

Mais cedo, os EUA disseram que o acordo nuclear de 2015 só pode ser revivido se o Irã “estranho” exigências, que incluíam o fim da investigação da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre vestígios inexplicáveis ​​de urânio no Irã e a remoção do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) da lista de terrorismo americano.

A Al Jazeera informou na sexta-feira, citando uma autoridade europeia em Viena, que Teerã não está mais buscando a remoção da organização da lista.













Na semana passada, o Politico informou que a UE havia proposto diluir as sanções dos EUA ao IRGC como parte dos esforços para reviver o acordo de 2015. A agência de notícias também disse que Washington estava “fazer concessões maiores do que o esperado” para reviver o negócio.

Segundo o Politico, o texto da proposta também dizia que Washington e Bruxelas “tome nota da intenção do Irã” para resolver a questão da investigação da AIEA no momento em que o acordo entrar em vigor novamente.

O acordo nuclear iraniano, formalmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA), foi assinado em 2015 pelo Irã, EUA, Reino Unido, França e Alemanha, bem como Rússia, China e UE. Envolveu o Irã concordando com certas restrições ao seu programa nuclear em troca de alívio das sanções econômicas. Em 2018, os EUA se retiraram unilateralmente do acordo sob o presidente Donald Trump. As negociações para retomar o acordo vêm ocorrendo em Viena nos últimos 16 meses.