Autoridade alemã sugere hack no chuveiro — CMIO

Quando ameaçadas por uma crise de energia, as pessoas podem economizar muito usando uma toalha em vez de tomar banho “o tempo todo”, disse o chefe do estado alemão de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, em entrevista na sexta-feira.

Kretschmann, um verde, administra o estado do sudoeste alemão na fronteira com a França e a Suíça, com cerca de 11 milhões de habitantes. Porsche e Mercedes-Benz têm sua sede na capital do estado de Stuttgart. Falando ao jornal Südwest Presse sobre a crise energética que a Alemanha enfrenta atualmente, Kretschmann revelou quais medidas ele toma pessoalmente para evitar o desperdício de energia.

O ministro-presidente disse ter “enorme” equipamento de energia solar no telhado de sua casa, dirigia um carro elétrico e aqueceu apenas um único quarto, que ele chamou de “mais saudável” hábito de qualquer maneira. Quando perguntado se ele também tomava banhos frios, Kretschmann disse que se saiu ainda melhor.

Você não precisa tomar banho o tempo todo. Há a toalha, afinal – uma invenção útil.

Quase dois terços dos alemães já reduziram seu tempo no chuveiro em resposta a repetidos apelos do governo para fazê-lo, de acordo com a pesquisa do mês passado do instituto de pesquisa INSA.













Observando que o aumento nos custos de aquecimento não era tão problemático para as pessoas de sua faixa de renda, Kretschmann admitiu que alguns alemães não poderiam sobreviver sem ajuda do governo. No entanto, ele argumentou que a pandemia de Covid-19 mostrou que o governo alemão estará lá para as pessoas mais atingidas pela crise.

Desta vez haveria algum “perda em termos de prosperidade”, disse Kretschmann. “Todos nós temos que nos ajustar a isso.”

A Alemanha está enfrentando uma terrível crise de energia, já que os embarques de gás da Rússia, seu maior fornecedor, estão diminuindo devido a problemas técnicos decorrentes de sanções relacionadas à Ucrânia. Lutando para mitigar a crescente crise, tanto o governo federal quanto os estados vêm pedindo aos cidadãos que reduzam o consumo de energia, desligando seus aparelhos de ar condicionado e usando menos água quente.

Berlim começou a reviver usinas de carvão, aplicou uma taxa adicional sobre o uso de gás e está considerando manter seus reatores nucleares restantes em funcionamento após a desativação programada deste ano.