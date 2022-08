Ucrânia chama a Alemanha de ‘viciada’ e oferece hit – CMIO

Enquanto Kiev critica os pedidos alemães pelo lançamento do Nord Stream 2, a operadora de gás da Ucrânia faz uma oferta a Berlim

Mesmo quando o ministro das Relações Exteriores de Kiev, Dmitry Kuleba, condenou a “vício” ao gás russo na sexta-feira, o operador de trânsito ucraniano disse que estava disposto a transportar toda a energia russa que Berlim pudesse precisar, por uma taxa. As comunicações conflitantes de Kiev ocorreram depois que um alto funcionário do Bundestag pediu a abertura do oleoduto Nord Stream 2 e a Gazprom informou à UE que o Nord Stream 1 seria fechado para manutenção no final de agosto.

“As ligações de alguns políticos alemães para lançar o NS2 por um tempo e fechá-lo mais tarde são totalmente irracionais” Kuleba tuitou na sexta-feira, em inglês. “Isso se assemelha ao vício em drogas, quando uma pessoa diz ‘Só uma última vez!’ sem perceber as consequências devastadoras de cada ‘última vez’. O vício em gás russo mata!”

Embora Kuleba não tenha citado nenhum nome, um proeminente político alemão de fato pediu a abertura do Nord Stream 2. Wolfgang Kubicki, vice-presidente do Bundestag das fileiras dos Democratas Livres (FDP), disse na quinta-feira que a marca- novo gasoduto deveria ser usado para, pelo menos, encher o armazenamento de gás da Alemanha para o inverno.

“Não há uma boa razão para não abrir o Nord Stream 2” Kubicki disse à emissora RND. “Se mais gás for entregue a nós dessa maneira, talvez até o valor total garantido pelo contrato, isso ajudará as pessoas a não congelar no inverno e nossa indústria não sofrerá danos graves.”

No mês passado, vários prefeitos de cidades da ilha alemã de Ruegen escreveram a Berlim exigindo uma revisão da política energética e sugerindo o uso do NS2.













A Alemanha enfrentou mais más notícias na sexta-feira, quando a Gazprom enviou um aviso de que o NS1, o gasoduto que atualmente fornece gás natural russo à Alemanha sob o Mar Báltico, será fechado para manutenção necessária no final do mês. Os reparos estão programados para levar três dias.

Enquanto o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia denunciava “viciados”, a operadora de trânsito de gás do país GTS se ofereceu para entregar seu próximo “acertar.” Em comunicado na tarde desta sexta-feira, a empresa disse isso foi “possível compensar as interrupções na operação do Nord Stream de outras maneiras, ou seja, usando corredores de trânsito pela Ucrânia e Polônia”.

GTS está usando atualmente "menos de 40% da capacidade já reservada via Ucrânia sob o acordo de trânsito com a Gazprom", disse a empresa. O que não mencionou, no entanto, é que isso se deveu em parte à sua própria declaração de força maior no início de maio, dizendo à Gazprom que não aceitaria nenhuma entrega – e confiscaria qualquer excesso de fluxo – através de uma estação de bombeamento em Lugansk que representava cerca de um terço de todo o trânsito de gás através da Ucrânia.













O Nord Stream original foi construído em 2011-12, com tecnologia ocidental que atualmente está sob o embargo EUA-UE contra a Rússia. A construção da NS2, destinada a dobrar a capacidade da rota do Báltico, começou em 2018. Ela não foi concluída até setembro de 2021, principalmente devido a sanções adicionais dos EUA e pressão da Ucrânia e da Polônia, que perderiam bilhões em taxas de trânsito.

O gasoduto está totalmente funcional, mas precisa de certificação pelas autoridades alemãs para iniciar as operações. Berlim congelou o processo de certificação em 22 de fevereiro, citando o reconhecimento de Moscou das repúblicas do Donbass.