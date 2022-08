Os americanos veem cada vez mais o FBI como a ‘Gestapo de Biden’ – pesquisa – CMIO

Nova pesquisa sugere declínio da opinião pública da agência após uma batida no ex-presidente Donald Trump

A maioria dos entrevistados em uma nova pesquisa disse que vê o FBI como o presidente Joe Biden “Gestapo pessoal”, refletindo visões cada vez mais polarizadas sobre a agência federal de policiamento em meio a uma investigação sobre o ex-comandante-chefe.

Uma pesquisa de Rasmussen publicada na quinta-feira mostrou grandes divisões nas atitudes dos americanos em relação ao FBI, com 44% dos entrevistados afirmando que uma recente invasão à casa de Trump na Flórida os fez perder alguma confiança no departamento. No entanto, 29% significativos disseram que a medida só aumentou sua confiança no FBI, enquanto 23% disseram que não fez diferença.

Questionado sobre comentários anteriores do ex-assessor de Trump Roger Stone – que disse “bandidos politizados no topo do FBI” estão usando a agência como “Gestapo pessoal de Joe Biden” – a maioria (53%) dos entrevistados concordou, incluindo 34% que concordaram “fortemente”. Esse número subiu de 46% em dezembro passado, embora a pesquisa mais recente ainda tenha encontrado 36% de discordância com a caracterização de Stone. Os resultados foram divididos em linhas partidárias, com 76% dos republicanos e 37% dos democratas “Gestapo” alegar.













De acordo com autoridades e um recibo de propriedade não lacrado, o ataque federal à casa de Trump na Flórida em 8 de agosto foi centrado em uma investigação sobre documentos confidenciais supostamente retirados da Casa Branca – alguns deles considerados ultra-secretos e até potencialmente relacionados a armas nucleares. – com a agência esperando recuperar 11 conjuntos diferentes de material da residência. Ainda não está claro o que foi encontrado na busca, no entanto, fontes não identificadas citadas pela NBC recentemente disseram que os agentes precisarão de tempo para vasculhar os arquivos apreendidos.

Trump, por sua vez, acusou o FBI de uma operação politizada e reivindicou a agência “roubaram” seus passaportes e documentos legais privilegiados “que eles conscientemente não deveriam ter tomado”, embora os passaportes já tivessem sido devolvidos. Os advogados do ex-presidente não foram autorizados a observar a busca em sua propriedade, e disseram que os agentes do FBI ordenaram que eles desligassem as câmeras de segurança enquanto ela era conduzida.